Virajı dönerken direksiyon hakimiyetini kaybetti, kaza yaptı

Geçitkale-Tatlısu Anayolu'nda bugün meydana gelen trafik kazasında 36 yaşındaki araç sürücüsü yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Geçitkale-Tatlısu Anayolu'nda bugün 12.00 sıralarında 36 yaşındaki Bayram Sarı yönetimindeki LM 907 plakalı aracı ile Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli virajı geçtikten sonra, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimyetini kaybederek yolun solundan çıktı, iki takla attı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.