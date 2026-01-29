“Veri Koruma Politikaları ve Uygulamaları” paneli düzenlendi

Avrupa Birliği (AB) Veri Koruma Günü kapsamında “Veri Koruma Politikaları ve Uygulamaları” paneli gerçekleştirildi.

AB Bilgi Merkezi’nden verilen bilgiye göre, Merkez tarafından, dün Lefkoşa’da, AB desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, AB’nin veri koruma alanındaki politika ve mevzuat çerçevesi ile uygulama örnekleri ele alındı ve yerel düzeydeki deneyimler ile uygulamalar uzmanların katkılarıyla değerlendirildi.

Etkinlik, veri koruma politikaları ve uygulamalarının toplum yaşamındaki yeri ve etkilerinin vurgulandığı, Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi İletişimden Sorumlu Program Müdürü Deniz Birinci ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) Üyesi Dr. Bora Tüccaroğlu’nun açılış konuşmalarıyla başladı.

Panel oturumunda; FIZ Karlsruhe - Leibniz Bilgi Altyapısı Enstitüsü Kıdemli Araştırmacısı, AB Veri Koruma ve GDPR Uzmanı Dr. Dara Hallinan çevrim içi katılım sağlarken, KVKK Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Temsilcisi Dr. Elşen Mülazimoğlu ve KVKK Kıbrıs Türk Barolar Birliği Temsilcisi Av. Cemre İpçiler konuşmacı olarak yer aldı.

Panelistler, veri koruma politikaları ve uygulamalarını çok yönlü bir çerçevede ele aldı ve etkinlik, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

“AB Veri Koruma Günü”

“AB Veri Koruma Günü”, 2006 yılında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin, tarafından ilan edildi ve bugün, dünya genelinde “AB ve Uluslararası Veri Koruma Günü” adıyla kutlanıyor.

Veri Koruma Günü, “Kişisel Verilerin Otomatik İşlenmesine Karşı Bireylerin Korunmasına İlişkin Sözleşme’nin (ETS No. 108)” imzaya açılış yıl dönümünü işaret ederek, bireylerin mahremiyetine saygı gösterilmesi ve kişisel verilerin korunmasının önemi konusunda farkındalığı artırıyor ve Sözleşme 108’in, kişisel verilerin sınır ötesi dolaşımı bağlamında küresel ölçekte oynadığı kritik rolü vurguluyor.

“Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı”

Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı:

“Avrupa Birliği’nin toplumun gelişimini destekleme çabalarının temel taşlarından biridir. Program, ekonomik koşulları iyileştirerek ve Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk toplumları arasında iş birliğini teşvik ederek, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.”

Altyapı, çevre, eğitim ve insan hakları gibi birçok sektöre finansman sağlayan Program, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir gelecek inşa etmek için katkı sunuyor.

Ekonomik kalkınmayı destekliyor; sivil toplumu güçlendirmeye, AB değerlerini teşvik etmeye ve Kıbrıs Türk toplumunun yaşam kalitesini artırmaya odaklanıyor.

Programın başladığı 2006 yılından bu yana Avrupa Birliği, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı’na yaklaşık 700 milyon Euro tahsis etti.