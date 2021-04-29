'Benim gündemim sadece Kıbrıslıların iyiliği için kavga vermektir'
“Gündemin çok basit. Benim gündemim sadece Kıbrıslıların, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklerin güvenliği ve iyiliği için kavga vermektir."
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cenevre'deki 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansın çökmesinin ardından, Twitter'de şu paylaşımı yaptı, “Gündemin çok basit. Benim gündemim sadece Kıbrıslıların, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklerin güvenliği ve iyiliği için kavga vermektir. Kıbrıslılar barış ve refah içerisinde birlikte yaşamayı hak ediyor.”
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Etiketler : kıbrıs müzakereleri, CENEVRE, Guterres
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