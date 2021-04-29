Lefkoşa31 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Tatar'a göre: Tarihe geçtik
'Benim gündemim sadece Kıbrıslıların iyiliği için kavga vermektir'

'Benim gündemim sadece Kıbrıslıların iyiliği için kavga vermektir'

“Gündemin çok basit. Benim gündemim sadece Kıbrıslıların, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklerin güvenliği ve iyiliği için kavga vermektir."

A+A-

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cenevre'deki 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansın çökmesinin ardından, Twitter'de şu paylaşımı yaptı, “Gündemin çok basit. Benim gündemim sadece Kıbrıslıların, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklerin güvenliği ve iyiliği için kavga vermektir. Kıbrıslılar barış ve refah içerisinde birlikte yaşamayı hak  ediyor.”

Bu haber toplam 183 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
İlgili Haberler
Çavuşoğlu: “Türk tarafı egemen eşitliği kayda geçirmiştir”Çavuşoğlu: “Türk tarafı egemen eşitliği kayda geçirmiştir”Görüşmeyi tarihi olarak nitelendiren Çavuşoğlu, “Türk tarafı egemen eşitliği kayda geçirmiştir” dedi.
Ve zirve çöktü: Ortak zemin yokVe zirve çöktü: Ortak zemin yok
Raab: 'Yakın zamanda tekrardan görüşme taahhüdü memnuniyet verici'Raab: 'Yakın zamanda tekrardan görüşme taahhüdü memnuniyet verici' Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab, tarafların yakın zamanda tekrardan görüşme taahhüdü vermelerini memnuniyetle karşıladığını söyledi