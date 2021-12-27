‘Vatandaşlık ve çalışma izni’ dolandırıcılığı soruşturması genişledi: 3 kişi daha şikayetçi oldu

Vatandaşlık ve çalışma izni işlemlerini yapacağı gerekçesiyle A.İ ile T.B’den toplamda 11 bin 922 TL alarak, sahtekarlıkla para temin eden E.B.K hakkındaki soruşturma genişledi.

Polis, olayla ilgili 3 kişinin daha şikayette bulunduğunu açıkladı.

Zanlı hakkında 1 gün tutukluluk kararı alındı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Kazım Sevinç, zanlının “sahtekarlıkla kayıt temini” meselesi ile tutuklandığını belirtti.

Polis, Eylül 2021 ayı içerisinde Lefkoşa'da, zanlının dolandırmak kastı ile çalışma izin işlemlerini yapacağı gerekçesi ile A.İ’den 9 bin 67 TL, vatandaşlık işlemlerini yapacağı gerekçesi ile T.B’den 2 bin 855 TL nakit para alarak herhangi bir işlem yaptırmayıp toplam 11 bin 922 TL konu paraları sahtekarlıkla temin ettiğini anlattı.

Zanlının 23 Aralık’ta Lefkoşa’da tespit ederek tutuklandığını ifade eden polis, alınması gereken ifadeler bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlının 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.