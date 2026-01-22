“Vatandaşlık başvurularınızı yapın”

Kimliksizler Derneği, doğum yeri Kıbrıs olup Kıbrıs Cumhuriyeti doğum belgesi bulunan karma evlilik mağduru kişilere vatandaşlık başvurularını yapmaları yönünde çağrıda bulundu. Dernek açıklamasında, “Kıbrıs Cumhuriyeti yetkililerinin keyfi ve hukuk dışı tutumuna rağmen başvuruların yapılması son derece önemlidir” ifadeleri kullanıldı.

Dernek, gönüllülük esasına dayalı çalışan dar bir yönetici kadrosuyla faaliyet yürüttüğünü, bu nedenle bireysel başvuru süreçlerine tek tek destek veremediklerini belirtti. Buna karşın başvuru yapmak isteyenler için ayrıntılı bir kılavuz paylaşıldı.

Açıklamada, başvuru yapacak kişilerin online randevu almaları, gerekli evrakları iki takım halinde hazırlamaları ve işlem günü ilgili Bölge Kaymakamlığı’na gitmeleri gerektiği aktarıldı. 18 yaşından küçükler adına yapılacak başvurularda ise Kıbrıs Cumhuriyeti kimliğine sahip ebeveynin gitmesinin yeterli olduğu kaydedildi.

Başvuruların alınması sırasında belgelerin “alındı” mührü ile teslim edildiğinin kayıt altına alınmasının önemine dikkat çekilirken, bu işlemin yapılmaması halinde bir üst yetkiliyle görüşülmesi gerektiği ifade edildi. Başvuru süreçlerinin posta veya e-posta yoluyla takip edilebileceği hatırlatıldı.

Dernek ayrıca, vatandaşlık onayı verildiği durumda kimlik ve pasaport işlemleri için ek formlar doldurulacağı ve harç ödeneceği bilgisini paylaşarak, “Toplumsal mücadelemizin bir parçası olan bu süreçte, başvurularımızı yaparak haklarımızı talep etmekten geri durmamalıyız” dedi.

Kılavuzda adım adım şu bilgiler paylaşıldı:

1. Randevu alma işlemi:

Aşağıdaki linklerden “Aπόκτηση Κυπριακής Ιθαγένειας / Kıbrıs Vatandaşlığının Kazanılması” kısmına girilerek randevu alınması gerektiği belirtildi:

• Lefkoşa’ya gidecekler için:

https://nicosiadistrictadministration.simplybook.it/v2/#book/category/2/count/1

• Larnaka’ya gidecekler için:

https://famagustadistrictadministration.simplybook.it/v2/#book

Sistemde uygun form seçimi istenirse, karma evlilik çocuklarına uygun bir form (M...) bulunmadığı için randevu almak amacıyla en uygun formun seçilebileceği veya form seçmeden randevu alınmaya çalışılabileceği not edildi.

______________________________________

2. Gerekli evraklar:

Başvuru için aşağıdaki belgelerin ikişer fotokopisinin hazırlanması gerektiği ifade edildi:

• Başvuru yapacak kişinin Kıbrıs Cumhuriyeti doğum belgesi

• KKTC kimliği

• Anne-babasının evlilik belgesi

(Kıbrıs’ta evlenmişlerse ve belge yoksa Aile Mahkemesi Mukayyitliği’nden; Türkiye veya başka ülkede evlenilmişse apostilli belge gerektiği belirtildi)

• Anne-babanın mevcut tüm kimlikleri (KC, KKTC, TC veya diğer)

• Aynı anne-babadan olup Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı bulunan kardeşlerin kimlik veya pasaportu

______________________________________

3. Başvuru dilekçesi:

Aşağıdaki linkten başvuru dilekçesinin iki adet çıktısının alınıp doldurulması istendi:

https://docs.google.com/document/d/15lSv_o78x8X77egG04FcWJiICnscmhOW/edit

Belgelerin işaretlenmesi gerektiği ifade edildi.

______________________________________

4. Dosyanın hazırlanması:

İki adet başvuru dilekçesine iki set fotokopi evrak eklenerek başvuru dosyası hazırlanacak, orijinaller ise başvuru gününde ayrı bir dosyada bulundurulacak. Orijinaller talep edilmedikçe verilmeyecek.

______________________________________

5. Randevu günü:

Randevu gününde ilgili District Administration Office’e gidilecek. 18 yaşından büyükler şahsen başvuracak, 18 yaşından küçükler adına ise Kıbrıs Cumhuriyeti kimliğine sahip ebeveynin başvurmasının yeterli olduğu bildirildi.

______________________________________

6. Evrak teslimi ve “alındı mührü”:

Lefkoşa’da Civil Registry bölümüne çıkılarak evrak setinin teslim edileceği, orijinallerin gerekirse gösterileceği belirtildi. İkinci setin ise “alındı mührü” vurulmak üzere memura verilmesinin ısrarla talep edilmesi gerektiği ifade edildi.

Türkçenin resmi dil olduğu hatırlatılıp bölümde Türkçe tercüman bulunduğu aktarıldı. Bir suretin alınması ve diğerine alındı mührü vurulmasıyla başvurunun yapılmış sayılacağı, bu aşamada ücret alınmadığı belirtildi.

______________________________________

7. Başvurunun alınmaması durumunda:

Başvurunun kabul edilmemesi veya alındı mührü vurulmaması halinde üst yetkiliyle görüşme talep edilmesi gerektiği, Lefkoşa’da giriş katındaki 5 numaralı odanın bu süreçte adres olduğu ifade edildi.

______________________________________

8. Takip işlemleri:

Başvurunun “alındı mührü” taşıyan suretle takip edilebileceği, bunun şahsen veya e-posta yoluyla yapılabileceği bildirildi.

______________________________________

9. Sonraki işlemler ve onay aşaması:

Orijinal belgelerin istenmesi halinde ibraz edilmesi, gerekli formların doldurulması ve memurların talep ettiği harçların ödenip makbuzların saklanması gerektiği aktarıldı. Vatandaşlığın onaylanması halinde kimlik ve pasaport işlemlerinin aynı şekilde yapılacağı not edildi.