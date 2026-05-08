“Vatandaşın cebinden elinizi çekin”

Kamusen Başkanı Metin Atan, hükümetin ekonomi yönetimini ve kamu hizmetlerindeki yetersizliklere işaret etti.

“Meltem Sakin ile Vizyon” programında konuşan Atan,Harçlara ve fonlara yapılan yüzde 40 oranındaki zamların halkı ezdiğini vurguladı. Atan, hükümetin sürekli "battık edebiyatı" yaparak faturayı vatandaşın cebine kestiğini söyledi.

"Zamlar kapıda, hizmet yok"

Açıklanan hayat pahalılığı oranının yüzde 12 seviyelerinde olduğunu anımsatan Atan, vatandaşın ödediği vergilerin karşılığını alamadığını söyledi. Elektrik ve akaryakıt zamlarının kapıda olduğunu belirten Atan, "İğneden ipliğe her şeye zam gelecek. Vatandaş karanlık yollarda araba sürmeye mahkum ediliyor. Seyrüsefer paraları toplanıyor ama yolların kalitesi yerlerde, ışıklar yanmıyor" dedi.

"Başkanlık sistemine geçilmeli"

Ülkedeki mevcut parlamenter sistemin miadını doldurduğunu savunan Metin Atan, köklü bir sistem değişikliği önerisinde bulundu. Seçim sisteminin değişmesi gerektiğini ifade eden Atan, "Milletvekilleri bakan olmamalı. Ülkede donanımlı bürokratlar var, bu görevleri onlar yürütmeli. Ülke yapısına uygun bir Başkanlık Sistemi’ne geçilmeli" dedi.

Hükümet liyakatten bahsediyor ama Ataoğlu 'ben istediğimi yaparım' tavrında

Hükümet ortağı DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’nun, Girne Çevre Koruma Dairesi’nde bir geçici işçiyi şube amiri yapmasını "skandal" olarak nitelendiren Atan, liyakat vurgusu yaptı. Atan, "Hükümet liyakatten bahsediyor ama Ataoğlu 'ben istediğimi yaparım' tavrında. Geçici işçiye amirlik sorumluluğu veriyorsunuz, peki imza yetkisini de verecek misiniz?" sorusunu yöneltti.

"Ya kabul edeceğiz ya rest çekeceğiz"

Hayat pahalılığı sepetinin güncellenmesi için halktan anketörlere yardımcı olmalarını isteyen Atan, hükümetin çözüm üretmek yerine "seçim moduna" girdiğini ifade etti. Gelecek sürecin kritik olduğunu belirten Kamu-Sen Başkanı, "Ya bu düzeni kabul edip devam edeceğiz ya da rest çekip ciddi bir değişimin önünü açacağız" diye konuştu.