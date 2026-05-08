Çelikağ: “Ehliyetlerin karşılıklı çevrilmesine ilişkin düzenleme ciddi şekilde ele alınmalı”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC ehliyetlerinin doğrudan karşılıklı çevrilmesine ilişkin düzenlemenin trafik güvenliği açısından ciddi şekilde ele alınması gerektiğini belirtti.

TDP Ulaştırma ve Altyapı Politikaları Komitesi adına yazılı açıklama yapan Mürüde Çelikağ, konunun yalnızca bürokratik bir işlem ya da belge meselesi olmadığını, doğrudan insan hayatını ilgilendirdiğini kaydetti.

KKTC’nin nüfusuna oranla trafik kaynaklı can kayıplarında Avrupa ortalamalarının oldukça üzerinde olduğunu belirten Çelikağ, her yıl çok sayıda insanın trafik kazalarında yaşamını yitirdiğini, yüzlerce kişinin ise kalıcı fiziksel ve psikolojik sonuçlarla yaşamını sürdürmek zorunda kaldığını ifade etti.

KKTC ile Türkiye arasındaki trafik akış sisteminin farklı olduğuna işaret eden Çelikağ, bunun yalnızca direksiyon farkı olmadığını kaydetti. “Sürüş refleksi, kavşak yaklaşımı, araç geçme davranışı ve sürüş alışkanlıkları zaman içerisinde oluşan davranış biçimleridir” diyen Çelikağ, farklı trafik sistemine alışmış sürücülerin hiçbir adaptasyon süreci olmadan doğrudan sisteme dahil edilmesinin dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Çelikağ, çağdaş ülkelerde trafik güvenliğinin yalnızca ehliyet verme sistemi üzerinden değil eğitim, denetim, şehir planlaması, toplumsal bilinç ve kamu politikalarının ortak zemini olarak ele alındığını da belirtti.

“Ülkenin trafik güvenliği konusunda toplumsal seferberliğe ihtiyacı var”

Trafik konusunun günü kurtaran politikalarla yönetilemeyeceğini kaydeden Çelikağ, ülkenin artık geniş kapsamlı bir trafik güvenliği seferberliğine ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Bu sürecin şoför okulları, trafik uzmanları, şehir plancıları, sigorta sektörü, belediyeler, üniversiteler, polis ve ilgili meslek örgütlerinin katılımıyla ortak akıl temelinde yürütülmesi gerektiğini belirten Çelikağ, çağdaş devlet anlayışının risk ortaya çıktıktan sonra değil, önceden önlem alan bir anlayış olması gerektiğini kaydetti.

Turistler için mevcut geçici kullanım sisteminin devam edebileceğini ifade eden Çelikağ, uzun süre ülkede yaşayacak, çalışacak veya eğitim görecek kişilerin yerel trafik sistemine uyum sağlayacak teorik ve pratik süreçlerden geçirilmesinin değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Özellikle ağır vasıta, ticari araç ve iş aracı kullanacak kişiler için ek eğitim ve adaptasyon mekanizmalarının oluşturulmasının önemine dikkat çeken Çelikağ, “Çünkü trafik meselesi yalnızca ulaşım meselesi değildir. Bu mesele doğrudan yaşam hakkı meselesidir” dedi.