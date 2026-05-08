“Hükümetin ‘çözüm’ diye getirdiği yönetim, bugün sistemi suçluyor”

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), DAÜ’de yaşanan mali ve yönetsel krize ilişkin yazılı açıklama yaparak, üniversitede yaşanan sorunların artık gizlenemeyecek noktaya geldiğini belirtti.

Sendika, 4 Nisan 2024 tarihinde hükümet, Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK), rektörlük ve sendikaların imzasıyla yürürlüğe giren dört yıllık protokolün sürdürülebilir bir yapı hedefiyle hazırlandığını ancak bugün protokolün önündeki en büyük engelin “onu imzalayan siyasi anlayışın kendisi” olduğunu vurguladı.

Açıklamada, hükümet ile kendi atadığı yönetim arasında açık bir çatışma yaşandığı belirtildi. Kasım 2025’te Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun dönemin VYK Başkanı Erdal Özcenk ve kurul üyelerini mali başarısızlığın sorumlusu olarak gösterdiği hatırlatılan açıklamada, mevcut yönetimin değiştirilmesiyle kamuoyuna ‘Sorun eski yönetimdedir, yeni yönetim çözüm olacaktır’ mesajı verildiği ifade edildi.

“DAÜ’nün kurtuluşu siyasi sadakat, ya da seçim hesaplarıyla mümkün değil”

DAÜ-SEN, aradan birkaç ay geçmeden bu söylemin çöktüğünü vurgulayarak, bugünkü VYK Başkanı Şemi Bora’nın üniversite çalışanlarına yaptığı açıklamanın, hükümetin kendi yönetim modeline yöneltilmiş ağır bir eleştiri niteliği taşıdığını belirtti. Açıklamada, Bora’nın mevcut yönetim anlayışının yarattığı sorunları açık biçimde ortaya koyduğu ve bu yaklaşım sürdüğü sürece çözümün mümkün olmayacağını ifade ettiği kaydedildi.

Sendika açıklamasında, “Hükümetin çözüm diye göreve getirdiği yönetim, bugün hükümetin koruduğu anlayışı sorunların temel kaynağı olarak göstermektedir” denildi.

Hükümetin tarihi bir tercihle karşı karşıya olduğu kaydedilen açıklamada, ya kendi atadığı VYK başkanının uyarılarının dikkate alınacağı ya da daha önce olduğu gibi gerçekleri dile getirenlerin tasfiye edilmesinin tercih edileceği ifade edildi.

DAÜ’nün kurtuluşunun siyasi sadakat, makam paylaşımı ya da seçim hesaplarıyla mümkün olmayacağı ifade edilen açıklamada, üniversitenin ancak liyakata dayalı, demokratik, özerk ve hukuka bağlı bir yönetim anlayışıyla ayağa kalkabileceği belirtildi.

DAÜ-SEN “Bugün ihtiyaç duyulan şey yeni suçlular değil; samimiyet, liyakat ve gerçek bir kurumsal iradedir” ifadelerine yer verdi.