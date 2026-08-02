"Vatandaş maket değil, hizmet veren hastane görmek istiyor"

CTP Milletvekili Fide Kürşat, ülkedeki sağlık yatırımları ve kamu sağlık hizmetlerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son beş yılda tamamlandığı iddia edilen hastane projeleriyle ilgili hükümete eleştiriler yöneltti.

Kürşat, Girne Yeni Devlet Hastanesi için inşaatın tamamlandığının açıklandığını ancak kamuoyunun görmek istediği şeyin yalnızca tamamlanmış bir bina olmadığını belirterek, "Önemli olan; hasta kabulüne başlamış, tüm tıbbi cihazları kurulmuş, altyapısı eksiksiz, sağlık personeli atanmış ve kesintisiz hizmet veren bir devlet hastanesidir." ifadelerini kullandı.

Güzelyurt Devlet Hastanesi'ne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kürşat, yıllardır "bitmek üzere", "son aşamada" ve "yakında açılıyor" yönünde açıklamalar yapıldığını, açılış tarihlerinin sürekli değiştiğini ve vatandaşın hâlâ beklediğini kaydetti.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek'in "Ağzı olan konuşuyor, hastane görmek isteyen hafta içi gelsin gösterelim." sözlerine de yanıt veren Kürşat, daveti memnuniyetle kabul edeceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ancak görmek istediğimiz; inşaat halindeki ya da eksikleri tamamlanmaya çalışılan bir bina değil, kapıları halka açık, hasta kabulü yapan, cihazları çalışan ve sağlık personeliyle tam kapasite hizmet veren bir devlet hastanesidir."

Kürşat, vatandaşın artık maketler, şantiyeler ve sürekli ertelenen açılış tarihleri yerine verilen sözlerin hayata geçtiğini görmek istediğini belirterek, üç ayda bir değişen açılış ve teslim tarihlerinin kamuoyunun güvenini zedelediğini söyledi.

"Eğer bugün bu niteliklere sahip bir devlet hastanesi varsa, birlikte gidip görelim" diyen Kürşat, Pamuklu'da yapımı süren sağlık yatırımıyla ilgili de hükümete çağrıda bulundu.

Pamuklu'da tam teşekküllü bir devlet hastanesi mi yoksa bir sağlık ocağı mı inşa edildiği konusunda bölge halkına açık ve net bilgi verilmesi gerektiğini belirten Kürşat, Karpaz bölgesinde yaşayan vatandaşların bu soruya şeffaf bir yanıt beklediğini ifade etti.

Açıklamasında hükümet dönemlerinde yaşanan kontrolsüz nüfus artışının sağlık altyapısını yetersiz bıraktığını vurgulayan Kürşat, kamusal sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunlara dikkat çekti.

"Hastalar ilaç bulamıyor, randevularda gecikmeler yaşanıyor." diyen Kürşat, tüm olumsuzluklara rağmen özveriyle görev yapan doktorlara, hemşirelere ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "İyi ki varlar." ifadelerini kullandı.

Kürşat açıklamasının sonunda ise Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek'e "Alkollü mama skandalı ile ilgili soruşturma ne aşamada?" sorusunu yönelterek, kamuoyunun bu konuda da bilgilendirilmesini istedi.