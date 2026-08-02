72 yaşındaki Sheila Lynne Smith, boğulma tehlikesi geçirdi
Alagadi’de tüplü dalış yapan 72 yaşındaki Sheila Lynne Smith, boğulma tehlikesi geçirdi.
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Alagadi’de tüplü dalış yapan 72 yaşındaki Sheila Lynne Smith, boğulma tehlikesi geçirdi.
Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 12.00 sıralarında, Alagadi’de denizde, 72 yaşındaki Sheila Lynne Smith tüple dalış yaptığı sırada su altında boğulma tehlikesi geçirdi.
Smith kendi imkanlarıyla su yüzeyine çıktıktan sonra olay yerinde bulunan kişiler tarafından denizden çıkarıldı.
Ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Smith, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.
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