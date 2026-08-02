"Yargı camiasına verdiği emek ve özverili çalışmalar hep hatırlanacaktır"

Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Emekli Başsavcı Aşkan İlgen'in ölümünden duyduğu üzüntüyü ifade ederek, "Yargı camiasına vermiş olduğu emek ve özverili çalışmalar hep hatırlanacaktır." dedi.

Özerdağ, İlgen'in ölümüyle ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.

Yüksek Mahkeme Başkanı Özerdağ mesajında şunları kaydetti:

"Emekli başsavcı Sayın Aşkan İlgen'in vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Yargı camiasına vermiş olduğu emek ve özverili çalışmalar hep hatırlanacaktır.

Yaslı ailesine sabırlar, İlgen'e Allah'tan rahmet dilerim."