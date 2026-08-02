Alevler can aldı: Çok sayıda hayvan telef oldu, 4 araç küle döndü

Lefkoşa'daki Kermiya Sosyal Konutları bölgesinde bugün saat 15.00 sıralarında çıkan yangın büyük zarara yol açtı.

Yangında çok sayıda tavuk ile köpek yanarak telef olurken, bölgede bulunan 4 araç da alevlere teslim olarak kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almasının ardından bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.