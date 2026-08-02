“Hayati tehlikesi var”
Doğancı'da çocuğunu yanına alma meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışmada, 18 yaşındaki zanlının darp ettiği 48 yaşındaki nişanlısı, korkuyla ikinci kattaki pencereden atladı.
Doğancı'da çocuğunu yanına alma meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışmada, 18 yaşındaki zanlının darp ettiği 48 yaşındaki nişanlısı, korkuyla ikinci kattaki pencereden atladı. Bel kemiği kırılan ve beyin kanaması geçiren kadın yoğun gözetim altında tedavi edilirken, zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri verildi.
Doğancı'da meydana gelen "vahim zarar" ve "ciddi darp" suçlarından tutuklanan 18 yaşındaki Ö.Y. mahkemeye çıkarıldı.
Güzelyurt Polis Karakolu'nda görevli polis memuru, 1 Ağustos 2026 tarihinde saat 06.30 sıralarında Doğancı'da meydana gelen olayla ilgili mahkemeye bilgi verdi.
Polis, zanlı Ö.Y.'nin birlikte yaşadığı ve kendisinden yaşça büyük nişanlısı 48 yaşındaki C.F. ile çocuğunu yanına alma konusunda çıkan tartışma sırasında kadının başına elleriyle vurduğunu söyledi.
Polis, darptan kurtulmak isteyen kadının kendisini yatak odasına kilitlediğini, zanlının kapıyı zorlaması üzerine içeri girmesinden korkarak yaklaşık 4 metre yükseklikteki pencereden atladığını aktardı.
Kadının bel kemiğinin kırıldığını ve beyin kanaması geçirdiğini belirten polis, C.F.'nin Lefkoşa Devlet Hastanesi Beyin Cerrahisi Servisi'nde müşahede altında tutulduğunu, hayati tehlikesinin bulunduğunu kaydetti.
Olayın ardından zanlının tutuklandığını belirten polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler bulunduğunu ifade ederek 3 gün ek tutukluluk talep etti.
Mahkemede söz alan zanlı ise tek isteğinin nişanlısını görmek olduğunu söyledi.
Yargıç Ergin Atıcı, soruşturmanın selameti açısından zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.