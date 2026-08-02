Egzozuna susturucu takmayan sürücüye 24 bin TL para cezası
Egzozuna susturucu takmayan sürücüye 24 bin TL para cezası kesildi.
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Egzozuna susturucu takmayan sürücüye 24 bin TL para cezası kesildi.
Polisten verilen bilgiye göre, Lefkoşa'da dün akşam susturucu egzoz olmaksın araç kullanarak çevreye rahatsızlık veren şahısın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasıyla Lefkoşa trafik ekipleri harekete geçti.
Polis tarafından tespit edilen sürücüye, 24 bin 312.55 TL para cezası ve 25 ceza puanı kesildi.
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