Vasiliu son yolculuğuna uğurlandı: Erhürman da Törene katıldı

94 yaşında hayatını kaybeden eski Kıbrıslı Rum lider Yorgos Vasiliu’nun cenazesi, bugün Lefkoşa’nın güneyindeki Strovolos bölgesindeki Ayasofya Katedrali’ne getirildi.

Vasiliu’nun naaşı, top arabası üzerinde katedrale taşınırken, tören top atışlarıyla karşılandı.

Yas kortejine, Vasiliu’nun eşi Androula Vasiliu öncülük etti.

Cenaze töreni saat 13.00’te başladı; defin işleminin ise Aglandjia Belediye Mezarlığı’nda yapılması planlandı.

Cyprus Mail de yer alan habere göre Cenaze törenine mevcut hükümetin tüm kabine üyelerinin yanı sıra Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve ikinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat katıldı.