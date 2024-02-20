Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümet yetkililerinin enflasyon konusunda yaptıkları açıklamaları eleştirerek, “Varlığınız zarardan başka bir şey değil!” dedi

Erhürman kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, piyasanın yapılan uyarıları dikkate almadığını da söyledi.

Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

Hayat pahalılığı % 48.5 olacak dediniz. Olmayacaksa da böyle dediniz diye olacak dedik, onu da geçti.

Şimdi enflasyon dört ayın sonunda % 28'i bulabilir diye açıklama yapıyorsunuz. Yeterince pahalılık yokmuş gibi sayenizde bunu da dikkate alacaktır piyasa!

Varlığınız zarardan başka bir şey değil!