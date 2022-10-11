Valizindeki pantolonların ceplerinden 225 bin Euro çıktı

Kıbrıs’ın kuzeyine yurtdışından gelen milyonlarca liralık kayıtsız parayla ilgili olarak başlatılan soruşturmalar kapsamında Ercan Havalimanı’ndan giriş yapmak isterken tasarrufunda 225 bin Euro para tespit edilen zanlı S.O. yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Orçun Karahüseyin, zanlının 7 Ekim tarihinden Erca, ‘Para ve Kambiyo Yasası’na aykırı olarak gümrüğe beyan etmeden valizindeki 2 erkek pantolonunun ceplerinde 225 bin Euro ile giriş yaptığı esnada suçüstü tutuklandığını belirtti.

Polis, konu para ile zanlının cep telefonunun emare alındığını, parayı kardeşine getirdiğini beyan ettiğini ancak paranın kaynağıyla ilgili izahat veremediğini anlattı.

Polis ayrıca, zanlının kardeşinin Türkiye’de sanal bahis suçlamasıyla aleyhinde soruşturma olduğunu anlattı.

Polis, zanlının kardeşinden de ifade alındığını ve parayla ilgili onun da izahat veremediğini belirtti.

Polis, zanlının cep telefonunda başka şahıslara ait uçuş bilgilerinin bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının verdiği gönüllü ifadesinin teyit edilmesi, alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 6 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 6 gün tutuklu kalmasına emir verdi.