Valizindeki pantolondan 225 bin Euro çıkan zanlı tutuklu yargılanacak

Kıbrıs’ın kuzeyine yurtdışından gelen milyonlarca kayıtsız parayla ilgili olarak başlatılan soruşturmalar kapsamında Ercan Havalimanı’ndan giriş yapmak isterken tasarrufunda 225 Bin Euro para tespit edilen zanlı S.O. teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Orçun Karahüseyin, zanlının 7 Ekim tarihinde, Ercan Havalimanı’nda ‘Para ve Kambiyo Yasası’na Aykırı olarak gümrüğe beyan etmeden valizindeki 2 erkek pantolonunun ceplerinde 225 bin Euro ile giriş yaptığı esnada suçüstü tutuklandığını belirtti.

Polis, konu para ile zanlının cep telefonunun emare alındığını, konu parayı kardeşine getirdiğini beyan ettiğini ancak paranın kaynağıyla ilgili izahat veremediğini anlattı.

Polis ayrıca, zanlının kardeşinin Türkiye’de sanal bahis suçlamasıyla aleyhinde soruşturma olduğunu da aktardı.

Polis, zanlının kardeşinden de ifade alındığını ve parayla ilgili onun da izahat veremediğini belirtti.

Polis, zanlının cep telefonunda başka şahıslara ait uçuş bilgilerinin bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep ederken, zanlının avukatı ise teminatla serbest bırakılmasını talep etmesi üzerine 3 gün süren duruşma sonucunda mahkeme kararını açıkladı.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının işlemiş olduğu suçun ciddiyetine değinerek davasında hazır olması maksadı ile hükümsüz tutuklu olarak 40 gün süre ile merkezi cezaevinde beklemesine emir verdi.