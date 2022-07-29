Valizindeki 600 bin Euro ile ülkeden çıkış yaptı, “suç geliri aklama olasılığı mevcut”

Ercan’dan, valizindeki 600 bin Euro ile ülkeden ayrılmak isteyen zanlı mahkemeye çıkarıldı, polis “suç geliri aklama olasılığının bulunduğunu” belirterek, soruşturma maksatlı 7 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

“Para Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket Etmek” ve “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasasına Aykırı Hareket” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Y.K.T. yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Yahya Suiçmez, 19 Temmuz tarihinde Ercan Güvenlik Amirliği’nden alınan bilgide İstanbul'dan Ercan Hava Limanına gelen zanlının, tasarrufunda bulundurduğu el valizi içerisindeki toplam 500 bin Euro parayı Ercan Gümrük Şubesine "Yatırım" amaçlı getirdiği para olarak beyan ettiğini aktardı.

Polis, beyana müteakip, zanlı ile ilgili kayıtlarda yapılan kontrol neticesinde 24 Mart 2022 tarihinde yapılmış 600 bin Euro’luk mülk ve konut alımı açıklamalı bir beyanının daha olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine olay yerine gidilerek konu beyanındaki para ile ilgili izahat istenmesi üzerine Girne' den bir arkadaşı adına mülk alarak konu mülkü sattığı beyanında bulunduğunu aktardı.

Polis, yapılan bu izahatın şüpheli görüldüğünü ayrıca tasarrufundaki para ile ilgili izahat istenmesine müteakip, parayı Girne'den mülk ve taksi ‘T’ izni almak için getirdiğini, konu paranın daha önce getirdiği ve tekrar Türkiye’ye götürdüğü 600 bin Euro’dan kalan para olduğu beyanında bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlının mesele ile ilgili gönüllü ifade vererek 24 Mart 2022 tarihinde Ercan Hava Limanı’ndan "Konut ve Mülk alımı" olarak beyan ederek KKTC'ye getirdiği paranın, 25 Mart 2022 tarihinde Ercan Hava Limanı’ndan beyan etmeden KKTC' den nakit olarak beraberinde çıkardığını belirtmesi üzerine aleyhine “Para Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket” suçlaması ile bir soruşturma başlatıldığını mahkemeye aktardı.

Polis Çavuşu Suiçmez, soruşturmanın devam ettiğini, yapılan beyan, paranın KKTC' ye girişinden sonra izinin kaybedilmesi ve paranın kaynağı ile ilgili makul bir izahatının bulunmaması nedeniyle bir “Suç Geliri Aklama” faaliyeti olma olasılığı bulunduğunu belirterek, zanlının 7 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.