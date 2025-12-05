Valizinde mermi bulunan zanlıya ek tutukluluk!

Ercan Havalimanı’nda meydana gelen 'Kanunsuz Patlayıcı Madde Taşıma Tasarruf ve İthal Etme' suçlarından tutuklanan B.K, yeniden mahkemeye çıkarıldı. Daha önce tutuklanan H.G, M.C ve S.Ç, suçla bağları olmadığı anlaşılarak serbest bırakıldı. Polis memuru Ozan Kuşak mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 2 Aralık 2025 tarihinde saat 18.40 raddelerinde Türkiye'de sakin B.K’nin Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapacağı esnada valizinde kanunsuz olarak 9 adet 9 mm çapında canlı mermi tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının 27 Kasım 2025 tarihinde Türkiye'den KKTC'ye geldiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini, mermilerin jandarma olduğu dönemden kaldığını, KKTC'ye gelirken valizinde unuttuğunu söylediğini belirtti.

Polis, Kayar'ın tasarrufunda tespit edilen mermilerin PGM Balistik İnceleme Şubesi’ne incelenmek üzere gönderilmesi gerektiğini, alınacak ifadeler olduğunu belirtti. Polis, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.