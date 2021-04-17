“Vaka artışı da kapanma da korkutuyor”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Artan vaka sayısı, Covid kadar ekonomik anlamda da korkutuyor… YENİDÜZEN’e sağlık anlamında endişelerini aktaran yurttaşlar, önlemlerin alındığını ancak denetleme konusunda yetersiz kalındığını dile getirdi, “üçüncü bir kapanmayı kaldıracak gücümüz kalmadı” diyerek, yeni bir kapanmanın daha olmaması gerektiğine dikkat çekti.

Hükümet edenlerin kendi koyduğu kurallara uymamasından da yakınan yurttaş, sürecin de doğru yönetilmediğine vurgu yaptı.

Yurttaş ne dedi?

Burak Akdeniz: “Partiler kurultay yapıyor, kendi koydukları kurallara kendileri uymuyor”

“Salgın açısından oldukça tedirginiz. Güzel bir denetim yapılmalı. Bazı yerlerde girişin olduğu yerde kimisinin ismi yazılıyor, kimisinin yazılmıyor. Sıcaklık ölçümleri de şu anda öyle. Bunun denetimi yapılmalı. Kayıt çok önemlidir. Partiler kurultay yapıyor ve görüyoruz ki kendi koydukları kurallara kendileri uymuyor. Bence çok yanlış… İçinde bulunduğumuz zaman boş verme zamanı değil, herkes çok dikkatli olmalı. Sanırım Cumartesi günlerini kapatmaları gündemde. Cumartesi günleri zaten birçok işletmeler yarım gün çalışıyor. O yarım günü de kapatmaları bence yanlış. İnsanların halini anlasınlar artık, kapatmak çözüm değil, sadece günü kurtarmaktır. Ben babamla birlikte demir-profil işi yapıyorum ve aldığımız madde döviz üzerinden adaya geliyor. Zaten insanlar dövizden dolayı iş yapamaz oldu, bir de yeniden kapanırsak küçük esnaf olarak durumumuz daha kötüye gider.”

Hakan Aslı: “Bir karar alınıyorsa niye o karara uyulmuyor?”

“Pazar gününe tam kapanma denilmesi. Ben geçen Pazar günü rahatsızlandım, hastaneye gidecektim. İzin almak için polisi aradım bana serbest olduğunu söylediler. Giderken arabaların sanki hiç yasak yokmuş gibi arabalar gördüm. Bir karar alınıyorsa niye o karara uyulmuyor? Niye yeterli denetimler yapılmıyor? Bu yasak bir tek bize mi var? Ben bu durumdan çok tedirginim. Vaka artışını önlemek istiyorsak, alınan önlemlere uymamız, bunun da denetiminin eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi gerekiyor. Bundan önceki kapanmalarda da gördük, kapanmaya gittik, işlememize rağmen giderimiz fazla oldu.”

Çiğdem Edip: “Denetimler kesinlikle sıkı bir şekilde devam etmeli”

“Yerel vakalar sokakta dolaşıyor ve en yakınımızda bulunuyor ve ben bu durumdan çok tedirginim.

Bence insanlar bu gerçeği bilerek hareket etmeli. Bence hükümetin de aldığı önlemler yeterli değil. İlk açıldığımız zamanlarda her gün dükkânımızı denetlemeye geliyorlardı, şimdi bu yavaşladı. Denetimler kesinlikle sıkı bir şekilde devam etmeli. Herkes ona göre davranmalı çünkü bizim ülkemiz 3’üncü bir kapanmayı asla kaldırmaz. Biz esnafa ikinci kapanma çok kötü geldi. İlk kapanmada bu kadar olmamıştı ama ikinci kapanmada çok zorluklar yaşadık.”

Mehmet Karagülle: “Bu ülke yeni bir kapanmayı daha kesinlikle kaldırmaz”

“Bu ülkede sağlık anlamında alınan önlem yok. Bireysel olarak ben çok tedirginim. Bu şekilde yaşamaya alışmaya çalışıyoruz ama maalesef artık olan oldu o yüzden ben kendim önlemlerimi alıyorum ve artık çok fazla düşünmemeye çalışıyorum. Aslında esas sıkıntıyı ekonomik yönden çekiyoruz. Ekonomide şu anda durma noktasındayız. Sürekli olarak kapanmaya gidiyoruz ama günün sonunda başarılı olamıyoruz. Küçük esnaf mağdur durumda. Bu ülke yeni bir kapanmayı daha kesinlikle kaldırmaz.”

Mahmut Aksoy: “Kendi önlemlerimizi alıyoruz ama yeterli denetim yok”

“Bu ülkede sağlık konusunda hiçbir zaman işler yolunda gitmedi. Bir dişiniz bile ağrıdığında hastaneye gittiğinizde size aletlerin bozuk olduğunu söyleyebiliyorlar. O yüzden ben vakaların artmış olmasından çok tedirginim. Kendi önlemlerimizi alıyoruz ama yeterli denetim olmadığından dolayı bu virüs ne kadar önlem alırsak alalım gelip bizi bulabiliyor. Zaten ekonomimiz çok kötü. Her fırsatta kapanmanın gündeme gelmesi, kapanmasak bile küçük esnafı zarara sokuyor. 1500 TL destek verileceği söyleniyor ama aldığımız para 1000 TL... Peki, insanlar bu 1000 TL ile hangi giderini karşılayabiliyor, hiç bunu düşünüyorlar mı acaba?”

Cuma Karagülle: “Bir daha kapanırsak birçok işyeri gibi ben de kepenk vurup gideceğim”

“Vakalarda ciddi bir artış var çünkü hükümetimiz önlem almasını bilmiyor. Ne yazık ki, sağlık açısından denetimler yeterli derecede yapılmıyor. Markete gittiğiniz zaman tamam kayıt tutuluyor, dezenfektan kullanılıyor ama eldiven olması şart. Gün içerisinde dünya kadar insan markete girip çıkıyor, bir ürünü kim bilir ne kadar insan alıp yerine koyuyor, biz de gidip alıyoruz. Bu dönemde çok dikkatli olmamız gerekiyor. Her şeyi en ince detayına kadar düşün lazım. Ekonomik yönden değerlendirme yapacak olursam, ilk kapanmada işlerimizin %60’ını kaybettik, ikinci kapanmada bu %90’a yükseldi. Bir daha kapanırsak birçok işyeri gibi ben de kepenk vurup gideceğim. Küçük esnaf son bir yıldır büyük bir mağduriyet yaşıyor, kimse gelip bizi dinlemiyor. Herkes bilmeli ki, bu toplum bir kapanmayı daha kesinlikle kaldırmaz.”

Necdet Yeniocak: “Kendi malımızı satıp, geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz”

“Vakalar arttıkça artıyor, oldukça endişeliyiz. Kendi önlemlerimizi alıyoruz ama bir yerden sonra bunlar da yeterli olmuyor. Hükümet bu konuda çok ciddi ve büyük bir titizlikle davranmalı. Bence virüsün bu kadar artmasından tek sorumlu hükümettir. Çünkü en başından bu yana karantina konusunda düzgün bir uygulama olmadı. Kuzey Kıbrıs’ta vaka yokken, bir önceki hükümet karantinasız girişleri başlatmıştı ve o günden sonra yeniden vakalar çıkmaya başlamıştı. Halbuki karantinasız giriş olmasa bence vakalar bu kadar yükselmezdi. İki kez kapandık ama ikisinde de büyük zarar ettik. Üçüncü bir kapanmayı kaldıracak gücümüz kalmadı. Kendi malımızı satıp, geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz, durum çok ciddi, sesimize kulak versinler.”