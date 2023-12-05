Vadili'de ölümlü iş kazası 

Vadili'de bu sabah meydana gelen iş kazasında bir kişi yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre işçi kazadan sonra Mağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.

Söz konusu kazayı Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif YENİDÜZEN'e doğrularken, polis tarafından konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.