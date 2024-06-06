Vadili ve Tepebaşı'nda yangın...

Vadili ve Tepebaşı köylerinde dün çıkan arazi yangınları zarara yol açarken, Tepebaşı'ndaki yangınla ilgili "tedbirsizlik sonucu yangına yol açmak"tan dolayı iki kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis bültenine göre, Vadili köyünün batısındaki çöplükte meydana gelen yangın sonucu yaklaşık 160 dönüm anız, 40 dönüm kuru ot, 10 dönüm biçilmiş arpa ve yaklaşık 200 adet çam ile akasya ağaçları zarar gördü.

Dün saat 15.30 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Tepebaşı’nda “tedbirsizlik” sonucu yangın: 2 kişiye yasal işlem

Aynı gün, Tepebaşı’nda 77 yaşındaki bir şahsa ait arazide “tedbirsizlik” sonucu yangın çıktı.

Polisten verilen bilgiye göre Cibolar mevkiinde O.T.’nin (E-77) kendi arazisinde M.W.(E-32) ile birlikte gerekli emniyet tedbirlerini almadan, çardak yapmak için kaynak makinesiyle çalıştıkları sırada, makineden atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangına sebep oldukları tespit edildi.

Yangın, İtfaiye ve Orman Dairesi ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu, yarım dönüm biçilmemiş buğday yanarak zarar gördü. Söz konusu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı.