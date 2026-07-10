Uyuşturucu madde bulunduran iki kişi tutuklandı

Ercan Havalimanı’nda ve Sütlüce-Geçitkale ana yolunda uyuşturucu madde bulundurmaktan iki kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Ercan Havalimanı’ndan dün saat 15.40 sıralarında adaya gelen Y.K.’nin (E-23) şüpheli hareketleri üzerine Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 5 adet hap bulundu.

Haplar emare olarak alınırken, bahse konu şahıs tutuklandı.

Üzerinde, aracında ve ikametgâhında uyuşturucu madde bulundu

Sütlüce - Geçitkale anay olu üzerinde dün saat 17.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda O.İ.’nin (E-34) üzerinde, aracında ve ikametgâhında arama yapıldı.

Yapılan aramada, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan muhtelif ebatlarda 170 adet kâğıt, 492 âdeti tam ve 115 âdeti parçalanmış extasy türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan haplar, yaklaşık 2 gram ağırlığında methamphetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir hassas terazi ve içerisinde methamphetamine türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet pipo bulundu.

Bahse konu şahıs tutuklandı. Olaylarla ilgili polis soruşturması devam ediyor.