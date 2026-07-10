“Hiçbir temeli olmayan AP kararını tanımıyoruz”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, günübirlik ziyaret kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi.

Ercan Havalimanı'nda Başbakan Ünal Üstel ile birlikte basın açıklaması yapan Yılmaz, ziyaretin amacına ilişkin, "Geleceğe dönük adımlar atmak için buradayız. KKTC'nin kalkınmasını destekleyecek meseleleri ele alma imkanı bulmuş olacağız." dedi.

"Yangınlara en erken şekilde müdahale edilmesi gerekiyor"

İklim değişikliğinin etkileriyle birlikte orman yangınlarının daha büyük bir sorun haline geldiğini belirten Yılmaz, "Yangınlar artık daha farklı tedbirlerle bakmamız gereken bir konu. Öncelikle riskleri azaltmak lazım. İkincisi de en erken şekilde yangına müdahale edilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bu anlayışla KKTC'nin yanında olduklarını ifade eden Yılmaz, "Yangına hızlı müdahale edebilecek bir helikopteri burada görevlendireceğiz. İhtiyaç olması durumunda en erken şekilde müdahale edeceğine inanıyoruz." diye konuştu.

"Tarihi projeye hep birlikte imza atacağız"

Enerji alanındaki çalışmalara da değinen Yılmaz, doğal gaz projesinin uzun süredir üzerinde çalışılan bir konu olduğunu belirterek, "Önümüzdeki süreçte gerekli adımları atacağız. Enerji kalkınmada en önemli unsurdur. Tarihi projeye hep birlikte imza atacağız." dedi.

"Hiçbir temeli olan bu kararın bizim için bir kıymeti yoktur"

Yılmaz, açıklamasında Avrupa Parlamentosu'nun "1974 müdahalesinin Kıbrıslı kadınlar ve kız çocukları üzerindeki etkileri" konulu kararına da tepki gösterdi.

"Avrupa Parlamentosu'nun kararını tanımıyoruz." diyen Yılmaz, "Hiçbir temeli olan bu kararın bizim için bir kıymeti yoktur. Avrupa Parlamentosu tuzağa düşmemeli. 1974'te buraya silahlı kuvvetlerin yaptığı harekat adaya huzur getirdi. Avrupa Parlamentosu biraz tarihe baksın. Popülist söylemlerle bu işe bakarlarsa çok büyük hata yapmış olurlar." ifadelerini kullandı.

"Gazze'de yaşanan soykırıma baksınlar"

Avrupa Parlamentosu'na Gazze üzerinden de eleştiriler yönelten Yılmaz, "Avrupa Parlamentosu kınanacak bir şey arıyorsa Gazze'de tüm dünyanın önünde yaşanan soykırıma baksınlar. Bir de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Rum tarafının ilişkisine baksınlar. Dolayısıyla kararı tanımadığımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum." dedi.