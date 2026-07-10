Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Ercan Havalimanı'nda düzenlediği ortak basın toplantısında, Yılmaz ve beraberindeki heyeti Kıbrıs’ın kuzeyinde ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Üstel, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı ve kıymetli heyetini bir kez daha ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Şahsınıza ve kıymetli heyetinize, hükümetimiz ve halkımız adına hoş geldiniz diyor, ziyaretinizin ülkemize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

"Her ziyaret kardeşliğimizin yeni bir adımıdır"

Yılmaz'ın ziyaretlerinin sıradan diplomatik temaslar olmadığını dile getiren Üstel, "Her ziyaret, iki devlet arasındaki güçlü iş birliğinin, ortak hedeflerimizin ve sarsılmaz kardeşliğimizin yeni bir adımıdır. Çünkü KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler, yaşamsal ilişkilerdir." ifadelerini kullandı.

"Bizler aynı tarihin, aynı kültürün, aynı inancın ve aynı kaderin çocuklarıyız. Tek milletin evlatlarıyız." diyen Üstel, bu ziyaretle güçlü birlikteliğin yeni ve tarihi bir aşamasına tanıklık edeceklerine inandığını söyledi.

"Geleceği planlayan bir yönetim anlayışıyla hareket ediyoruz"

Göreve geldikleri ilk günden itibaren günü kurtaran değil, geleceği planlayan bir yönetim anlayışı benimsediklerini ifade eden Üstel, sorunları erteleyen değil çözen bir hükümet olacaklarını söylediklerini belirtti.

Üstel, sağlık alanında Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi ile Karpaz Pamuklu Hastanesi projelerinin sürdüğünü, Girne ve Güzelyurt Devlet Hastanelerinin tamamlanarak hizmete açıldığını ifade etti. Eğitimde yeni okullar yapıldığını, mevcut okulların yenilendiğini, ulaşımda ise yeni yollar, kavşaklar ve altyapı yatırımlarıyla ülkenin çehresinin değiştirildiğini kaydeden Üstel, gençlerin sosyal konut projeleriyle ev sahibi yapıldığını, üreticinin desteklendiğini ve reel sektörün güçlendirildiğini söyledi.

"Enerji alanında yüzyılın en büyük projelerinden biri olacak"

Bugün imzalanacak Türkiye-KKTC Doğal Gaz Boru Hattı Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı'nın tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirten Üstel, "Bu mutabakat zaptı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelecek yüzyılını şekillendirecek stratejik bir vizyonun ilk adımıdır." dedi.

Asrın Su Projesi'nin ülkenin kalkınma tarihinde yeni bir sayfa açtığını ifade eden Üstel, "Bugün imzalayacağımız doğal gaz boru hattı projesi de enerji alanında yüzyılın en büyük projelerinden biri olacaktır." diye konuştu.

Enerjinin artık sadece ekonomik bir konu olmadığını dile getiren Üstel, "Enerji; ulusal güvenliktir. Enerji; kalkınmadır. Enerji; üretimdir. Enerji; rekabet gücüdür. Enerji; sürdürülebilir büyümedir." ifadelerini kullandı.

Doğal gazın ülkeye ulaştırılmasıyla elektrik üretim maliyetlerinin düşeceğini, enerji arz güvenliğinin güçleneceğini, sanayinin rekabet gücünün artacağını ve turizm sektörünün daha güçlü bir altyapıya kavuşacağını belirten Üstel, çevreci enerji dönüşümünün de hızlanacağını söyledi.

Üstel ayrıca, Türkiye'den kablo ile elektrik getirilmesine yönelik enterkonnekte sistem çalışmalarının da kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.

"Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumaktır"

İklim değişikliğinin herkesin ortak gerçeği olduğunu söyleyen Üstel, özellikle yaz aylarında yaşanan orman yangınlarının ülke açısından en önemli doğal afet risklerinden biri haline geldiğini belirtti.

Türkiye ile yürütülen iş birliği kapsamında 2026 yangın sezonu boyunca görev yapmak üzere bir yangın söndürme helikopterinin ülkede konuşlandırıldığını kaydeden Üstel, helikopterin hızlı su temin edebilmesi amacıyla Ulukışla ve Dikmen'de iki büyük su alma havuzunun da hizmete alındığını söyledi.

Orman Dairesi'nin 205 kişilik Yangın Hazır Kuvvet Ekibi ve teknik altyapısıyla sezona hazır olduğunu belirten Üstel, "Ancak şunu özellikle ifade etmek isterim ki, orman yangınlarıyla mücadele sadece araç ve personelle başarıya ulaşabilecek bir mücadele değildir. En büyük sorumluluk hepimize düşmektedir. En küçük bir ihmalin telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabileceğini unutmamalı, yangına sebebiyet verebilecek her türlü davranıştan kaçınmalıyız. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumaktır." dedi.

"İki devletli çözüm vizyonunu kararlılıkla savunuyoruz"

İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolleri sayesinde sağlık, eğitim, ulaşım, tarım, turizm, dijital dönüşüm ve enerji alanlarında ülkenin daha güçlü bir geleceğe hazırlandığını ifade eden Üstel, "Bizim anlayışımız nettir. Üreten bir ekonomi… Güçlü bir altyapı… Sağlam bir mali yapı… Yüksek yaşam kalitesi… Ve geleceğe güvenle bakan bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti." dedi.

Milli davadan taviz vermeyeceklerini öne süren Üstel, "Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü vazgeçilmez milli politikamızdır. Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti ile tam bir görüş ve hedef birliği içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Üstel, "Artık geçmişte defalarca denenmiş ve başarısız olmuş çözüm modellerini değil, iki devletli çözüm vizyonunu kararlılıkla savunuyoruz." diye konuştu.

"Kalkınma yolculuğunda yeni bir dönem başlayacak"

Yılmaz ile gerçekleştirilecek görüşmelerde devam eden projelerin değerlendirileceğini ve yeni yatırım alanlarının ele alınacağını belirten Üstel, "İnanıyorum ki bugün imzalayacağımız doğal gaz mutabakat zaptı başta olmak üzere alınacak kararlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınma yolculuğunda yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır." diye konuştu.

Üstel, hükümet olarak eser üretmeye, ülkeye yatırım kazandırmaya ve halkın yaşam kalitesini yükseltmeye kararlı olduklarını ifade ederek, başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne ve Türk milletine destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Açıklamasının sonunda Üstel, Türkiye ile KKTC arasındaki güçlü ortaklığın önümüzdeki dönemde daha büyük projelerle taçlanacağına inandığını belirterek, Cevdet Yılmaz'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.