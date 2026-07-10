Gazeteciler Birliği, Basın Günü dolayısıyla resepsiyon düzenleyecek

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Kıbrıs’ta bir Kıbrıslı Türk tarafından çıkarılan ilk Türkçe gazete Saded’in 137. yıl dönümü dolayısıyla 11 Temmuz Basın Günü resepsiyonu düzenleyecek.

KTGB tarafından yapılan açıklamada, yarın akşam saat 20.00’de Paradise Park / KTGB Kompleksinde gerçekleştirilecek resepsiyonda, Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri ile Hizmet Onur Ödüllerinin takdim edileceği, gecede ayrıca, merhum gazetecilerin anılacağı belirtildi.

Açıklamada, tüm meslektaşlar, kurum temsilcileri, yerel yöneticiler, meslek örgütleri ve basın özgürlüğüne değer veren herkesin geceye davetli olduğu kaydedildi.

YENİDÜZEN Gazetesi 5 ayrı ödüle layık görüldü

Öte yandan, YENİDÜZEN’den Serhat İncirli “Köşe Yazısı” kategorisinde Türkiye’ye Giremeyenler Meselesi başlıklı yazısıyla ödüle değer bulunmuştu. Hüseyin Özbarışcı “Gazete Spor Röportajı” dalında Sporun İzinde Yazı Dizisi-Futbol ile ödül kazanırken, Tümay Tuğyan ise Kanal Sim’de yayımlanan Güney Seçim Özel programıyla “TV Haber Programı (Tek)” ödülünün sahibi olmuştu. Ayrıca Berivan Babahan “Teşvik Ödülü”, Ödül Aşık Ülker ise “Hizmet Onur Ödülü” ile onurlandırılmıştı.