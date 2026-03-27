Vadili girişinde kavşak düzenlemesi sürüyor, hedef güvenli ve estetik ulaşım

Mesarya Belediyesi, bölgedeki ulaşım güvenliğini artırmak ve trafik akışını daha düzenli hale getirmek amacıyla Vadili köyü girişinde başlattığı kavşak düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Altyapı düzenlemelerinin ardından proje kapsamında peyzaj çalışmaları da hız kazandı. Kavşak çevresinde gerçekleştirilen bitkilendirme, çevre düzenlemesi ve estetik dokunuşlarla bölgeye daha modern ve düzenli bir görünüm kazandırılıyor.

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, yürütülen çalışmaların yalnızca trafik güvenliğini artırmakla kalmadığını, aynı zamanda Vadili’nin girişine görsel açıdan da önemli bir değer kattığını belirtti. Latif, “Amacımız, vatandaşlarımızın daha güvenli ve düzenli bir ulaşım ağına kavuşmasını sağlarken, bölgemizin estetik yapısını da güçlendirmektir” ifadelerini kullandı.

Mesarya Belediyesi, “yaşanabilir bir Mesarya” hedefi doğrultusunda, hem altyapı hem de çevre düzenleme projelerine kararlılıkla devam ediyor.