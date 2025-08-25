“İzin Kurulu’nda alınan kararları açıklayın!”

YENİDÜZEN’in “2 bin 500’e yakın T İzni dağıtıldı” haberi üzerine açıklama yapan Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB), izinlerin verildiği İzin Kurulu toplantısında alınan kararların Bilgi Edinme Yasası tahtında şeffaf biçimde, sektör ve kamuoyuyla paylaşılmasını talep etti.

Birlik, uzun süredir bekletilen ve gündeme alınmayan T izinlerinin, neden seçim yasaklarına yalnızca günler kala apar topar onaylandığının açıklanmasını istedi.

Konuyla ilgili açıklamada, daha önce mahkemelik olduğu gerekçesiyle ertelenen izinlerin, hangi kriter ve istatistiklere göre verildiğinin açıklanması gerektiği belirtildi.

Verilen izinlerin, yapılması planlanan büyük toplu taşımacılık reformuna da gölge düşüreceği vurgulanan açıklamada “Haklarımızı sonuna kadar arayacak, yasal süreçlerin tümünü işleteceğiz” denildi.