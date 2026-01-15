Başbakan Ünal Üstel'in, "Az maaş alana çok, çok maaş alana az hayat pahalılığı yansıtılsın önerimizi muhalefet reddetti" sözlerine sert tepki gösteren CTP Milletvekili Erkut Şahali, "Üzülerek söylüyorum ama Ünal Bey yalan söyledi" dedi.

Kanal Tv'de Nazar Erişkin'in sunduğu 'Güne Dair' programına konuk olan Şahali, Ünal Üstel'in, hükümetin "icraatlarını" anlattığı basın toplantısında sarf ettiği "Az maaş alana çok, çok maaş alana az hayat pahalılığı yansıtılsın önerimizi muhalefet reddetti, komite kurulmasını engelledi" sözlerinin sorulması üzerine net şekilde açıklamaların tamamen yalan olduğunu ifade etti.

Şahali, " Biz Meclisteki hiçbir mesaiden kaçmadık. Böylesine bir toplumsa meselede uygun bir formüle elbette emek koyarız. Ama Ünal Bey üzülerek söylüyorum ki, tam bir yalancı gibi davrandı. Yalan konuştu" dedi.

Şahali, "Ünal Bey, Meclise yasa gönderdiklerini ve bizim engellediğimizi söyledi" diyerek, Üstel'in "yalanlarını" söyle sıraladı:

"Birincisi böyle bir yasa gelmedi. 2024 Aralık ayında Meclise gönderdikleri tek mevzuat tüm maaş ve ücretlerin daha çok vergi ödemesinin önünü açan bir yasa idi. Bunun dışında bir yasa göndermediler. İkincisi, biz komite kurduk izin vermediler dediler. Hangi komite çok merak ediyorum. Bu da doğru değildir. Bu nedenle yalancı demek zorunda hissediyorum kendimi.

Ve üçüncüsü, Ünal Bey'in elinden tutan mı vardı bu konuda adım atmaya niyetliyseydi Bizim komitede iki üyemiz var, onların üç. Biz nasıl engel olabiliriz?"