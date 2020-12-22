Uzmanlardan mutasyon açıklaması: Henüz telaşlanacak bir durum yok

İngiltere'de Covid-19'un daha hızlı yayılan yeni bir türünün keşfedildiğini açıklamasının ardından başta Avrupa Birliği (AB) olmak üzere neredeyse tüm dünyada panik havası esmeye başladı.

Henüz Covid-19'un aşı çalışmaları sürerken, "mutasyona uğramış koronavirüs" haberi hem hastalığın yayılma hızına hem de hali hazırda üretilen aşıların söz konusu yeni türe karşı etkili olup olmayacağına dair endişeleri tetikledi.

Uzmanlar ise coronavirüsün yüzde 70'e varan oranlarda daha bulaşıcı olduğu belirtilen mutasyonuyla ilgili "Henüz telaşlanacak bir durum yok" diyor.

'Daha bulaştırıcı olduğu klinik verilerle doğrulanmış değil'

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı olan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, söz konusu yeni tür için "Henüz gerçekten daha bulaştırıcı olduğu bile laboratuvar ve klinik verilerle doğrulanmış değil" dedi.

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda ayrıca "Mutasyon eğer gerçekten orijinal virüsten daha hızlı yayılıyor ise, salgının bitmesi için beklediğimiz mutasyonun başlangıcı da olabilir" diyen Ceyhan şu ifadeleri kullandı; "Çünkü o mutasyonda virüsün daha bulaşıcı, ancak zararsız hale gelmesini bekliyoruz. Yani ilk değişiklik gerçekleşmiş olabilir"

DSÖ: Endişe edilecek bir durum yok, bu durum virüs evriminin normal bir parçası

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan ise söz konusu yeni türe ilişkin endişe edilecek bir durum olmadığını belirterek, bunun virüs evriminin normal bir parçası olduğunu bildirdi.

Ryan, son birkaç ayda yeni tip koronavirüsün "birçok türünün" ortaya çıktığı bilgisini paylaşarak, "Bazıları başarılı oldu, bazıları ise kendilerini Covid-19'un itici gücünün bir parçası olarak kabul ettiremedi" ifadesini kullandı.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus da Covid-19'un daha hızlı yayılan türünün "ciddi hastalık veya ölüme" neden olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını belirtmişti.

Yeni tip virüs aşıları etkilemiyor

DSÖ'nün Covid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove de yeni virüsle ilgili soruları yanıtladı. Kerkhove, "İngiltere, yeni tip coronavirüsün daha fazla yayılan türünün aşıları etkilemediğini" belirtti.

İngiliz uzmanlar yeni türün daha fazla ölüme neden olduğunu düşünmüyor

İngiliz yetkililer de yeni varyantın daha ciddi hastalıklara veya daha fazla ölüme neden olduğunu düşünmediklerini, ancak çok daha hızlı yayıldığı için vaka sayılarında büyük sorunlara neden olabileceğini belirtiyor.

İngiltere'nin baş tıp görevlisi Profesör Chris Whitty yaptığı açıklamada, "Yeni türün daha yüksek bir ölüm oranına neden olduğunu ya da aşılar ile tedavileri etkilediğini gösteren hiçbir mevcut kanıt yok, fakat bunu doğrulamak için çalışmalar ivedilikle devam ediyor" dedi.

İngiliz hükümetinin bilim danışmanı Sir Patrick Vallance da bu varyantın daha fazla hastaneye yatışa neden olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını, şimdilik bunun bir bulaşma sorunu olduğunu söylemişti.

ABD'li Profesör Slaoui: Virüsün daha kolay yayıldığını doğrulamak birkaç hafta sürer

ABD'nin Covid-19 salgınındaki baş bilim danışmanlarından İmmünoloji Profesörü Moncef Slaoui ise Birleşik Krallık'taki bilim insanlarının virüs türünün daha kolay yayılıp yayılmadığını doğrulamak için hala çalıştığını söyledi.

"Virüsün daha kolay yayıldığını doğrulamak için hayvan çalışmalarına ihtiyaç var" diyen Slaoui, bu sürecin de birkaç hafta sürdüğünü ifade etti. Profesör ayrıca varyantın daha ciddi hastalığa neden olduğuna veya daha ölümcül olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını da yineledi.