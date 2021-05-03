Üzerinden uyusturucu, evinden ‘alış- veriş’ ortaya çıktı

Polisin üzerinde uyuşturucu tespit ettiği zanlının evinde yaptığı arama, ‘uyuşturucu trafiğini’ de ortaya çıkardı, 3 kişi tutuklandı.

Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar M.E.O, N.E.O ve M. O. N. yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz, zanlıların “Kanunsuz uyuşturucu madde alma, tasarruf etme ve verme” suçlarıyla mahkemede olduğunu söyledi.

Ramiz, 29 Nisan 2021 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne, zanlı M.E.O’nun tasarrufunda uyuşturucu madde bulundurduğu ve sattığı yönünde bilgi geldiğini belirterek, gelen bilgi üzerine yapılan araştırmalarda zanlının Lefkoşa’da iki ayrı bölgede ikametgahının bulunduğunun ve zanlı N.E.O’nun da aynı ikametgahta kaldığının belirlendiğini kaydetti.

Bir polis ekibinin aynı gün ve 12.00-13.15 saatleri arasında zanlının Kermiya’daki evinde mahkeme emriyle arama yaptığını dile getiren Ramiz, arama sonucunda zanlıların tasarruflarında yaklaşık 40 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık bir gram ağırlığında tütün ile karışık Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazinin bulunarak emare alındığını ifade etti. Ramiz, yürütülen soruşturma kapsamında zanlı zanlının söz konusu maddeleri bir diğer zanlıdan aldığını ve bir diğer zanlıya da uyuşturucu madde sattığının öğrenildiğini vurgulayarak, 3. zanlının da Gönyeli’deki evinde arama yapıldığına işaret etti. Yapılan aramada zanlının tasarrufunda 26 paket şeklinde, satışa hazır halde toplamda 10 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin tespit edildiğine dikkat çeken Ramiz, zanlının söz konusu maddeleri 500 Euro karşılığında aldığını itiraf ettiğini bildirdi. Ramiz, üç zanlının da gönüllü ifade verip suçlarını kabul ettiğini dile getirdi. Soruşturmanın devam ettiğine, alınması gereken ifadelerin söz konusu olduğuna, maddelerin Devlet Kimya Laboratuvarı’na gönderilmesi gerektiğine dikkati çeken Ramiz, serbest kalmaları durumunda soruşturmaya olumsuz yönde etki etme ihtimallerinin bulunması nedeniyle zanlıların aleyhine 4 günlük tutukluluk emri talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 4 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.