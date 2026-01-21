Uyuşturucudan tutuklanan kişinin ülkede kaçak yaşadığı ortaya çıktı

Mağusa’da uyuşturucu madde tasarrufundan tutuklanan kişinin ülkede kaçak yaşadığı tespit edildi.

Polis basın bültenine göre, bu sabahın erken saatlerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen O.K.N’nin (E-27) üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, zanlının tasarrufunda yaklaşık sekiz gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Meseleyle ilgili tutuklanan şahsın muhaceret kontrolünde ise ülkede izinsiz ikamet ettiği de belirlendi.

İkamet izinsiz dört kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen dört kişi tutuklandı.

Çevreye rahatsızlık veren alkollü şahıs tutuklandı

Mağusa’da kamuya açık bir yerde, C.T.B.(E-61), (nefes örneği vermeyi reddetti) alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıs suçüstü tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.