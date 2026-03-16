Uyuşturucu madde tasarrufundan bir kişi tutuklandı
Ortaköy’de dün, kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan bir kişi tutuklandı.
Polisten verilen bilgiye göre, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından devriye yapıldığı sırada, şüpheli olarak görülen Y.U’nun (E-20) üzerinde ve kullanımındaki araçta arama yapıldı. Aramalarda, şahsın tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.
Meseleyle ilgili soruşturma devam ediyor.
