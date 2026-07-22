“Gerçek öğretmen ihtiyacı gizleniyor, okullar yine eksik kadroyla açılacak”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Eğitim Sekreteri Seçil Toprak, Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlerin yer değiştirme (nakil) sürecini yasa ve tüzükleri dikkate almadan yürüttüğünü ifade ederek, yeni öğretim yılı öncesinde okulların ciddi öğretmen eksikliğiyle karşı karşıya bırakıldığını söyledi.

Yazılı açıklama yapan Toprak, Öğretmenlerin Yer Değiştirme Tüzüğü ile ilgili mevzuatın, nakil sürecinin tüm aşamalarında sendika ile istişare edilmesini zorunlu kıldığını belirterek, Bakanlığın bu yükümlülüğü yerine getirmediğini ve sendikayı sürecin dışında bırakmaya devam ettiğini vurguladı.

Toprak, yaptıkları incelemelere göre 29 rehber öğretmen, 18 özel eğitim öğretmeni, 15 din kültürü öğretmeni, 4 metal öğretmeni ile farklı branşlardaki 43 yarım ihtiyacın "daire farkı" gerekçesiyle görevlendirmeye bırakıldığını, ihtiyaç bulunmasına rağmen bu alanlarda hiçbir nakil işleminin gerçekleştirilmediğini söyledi.

"Gerçek ihtiyaç 535 öğretmen"

Okul müdürlerinden aldıkları bilgiler doğrultusunda hazırladıkları çalışmanın, Bakanlığın açıkladığı ihtiyaç rakamlarıyla örtüşmediğini ifade eden Toprak, Bakanlığın bu yıl yalnızca 276 öğretmen ihtiyacını esas aldığını, sendikanın okul bazında yaptığı tespitlerde ise gerçek ihtiyacın 535 öğretmen olarak belirlendiğini kaydetti.

Aradaki 259 öğretmenlik farkın yalnızca nakil bekleyen öğretmenleri değil, atama bekleyen öğretmen adaylarını da mağdur edeceğini belirten Toprak, gerçek ihtiyaçların gizlenmesinin ilan edilecek münhal kadro sayılarını doğrudan etkileyeceğini ve çok sayıda öğretmen adayının atanma imkanını ortadan kaldıracağını sözlerine ekledi.

Bakanlığa sorular yöneltti

Toprak, açıklamasında Eğitim Bakanlığına çeşitli sorular yönelterek, rehber öğretmen ve özel eğitim öğretmeni ihtiyaçlarının neden karşılanmadığını, ihtiyaç bulunmasına rağmen bazı branşlarda neden nakil yapılmadığını ve okullardaki öğretmen eksikliğinin nasıl giderileceğini sordu.

Yabancı dil öğretmeni ihtiyaçlarının düşük gösterildiğini de ifade eden Toprak, Bakanlığın eğitime yeterli bütçe ayırmak, altyapıyı güçlendirmek ve öğretmen kadrolarını tamamlamak yerine sorunları derinleştirdiğini vurguladı.

Toprak, Eğitim Bakanı'nın algı yönetimiyle eğitimde her şey yolundaymış izlenimi vermeye çalıştığını dile getirerek, okulların öğretmen eksikliği, yetersiz bütçe, konteyner sınıflar ve güvenli eğitim ortamlarının oluşturulamaması gibi sorunlarla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

KTOEÖS olarak hukuku, öğretmenlerin haklarını ve çocukların nitelikli eğitim alma hakkını savunmaya devam edeceklerini belirten Toprak, Eğitim Bakanlığı'nın hukuka aykırı olduğunu öne sürdükleri uygulamalarına karşı her platformda mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.