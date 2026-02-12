Avrupa Parlamentosu’ndan Türkiye’ye: N-82 ve G-87 kullanımını durdurun

Avrupa Parlamentosu (AP) bazı gazeteciler ve Hristiyan Papazar veya misyonerlerin Türkiye'ye girişlerini engelleyen N-82 ve G-87 güvenlik kodlarının kullanımının "derhal durdurulmasını" isteyen bir karar oyladı.

Kararda Türkiye’ye girişleri söz konusu kodlarla engellenen Kıbrıslı Türk aydınlara yer verilmedi.

"Türkiye'de yabancı gazetecilerin ve Hristiyanların ulusal güvenlik gerekçesiyle sınır dışı edilmeleri" başlıklı karar, AP'nin Strasbourg'da devam eden genel kurul toplantılarında 2'ye karşı 502 oyla kabul edildi. Oylamada 59 üye çekimser kaldı.

Kararda, "son yıllarda en az 300 yabancı (Protestan) papaz ve Hristiyan misyoner ile aile üyelerinin, herhangi bir kanıt, yargılama veya etkili başvuru yolu olmaksızın, ulusal güvenlik tehdidi olarak nitelendirilerek N-82 ve G-87 idari tedbirlerinin uygulanmasıyla Türkiye'den sınır dışı edildiği ve ülkeye girişlerinin engellendiği" not edildi.

"İstizan tahdit" kodu olarak da bilinen N-82, yabancılara Türkiye'ye giriş için ön izin alma zorunluluğu getiriyor. G-87 kodu ise Türkiye'de kamu güvenliği açısından sakıncalı görülen yabancıların ülkeye girişlerinin engellenmesi amacıyla kullanılan idari nitelikte yasaklama tedbiri olarak biliniyor.

Konunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) gündemine taşındığının belirtildiği kararda, son zamanlarda Türkiye'den sınır dışı edilen ya da edilme riskiyle karşı karşıya olan kimi yabancı gazetecilerin durumuna da değinildi.

Örnek olarak 2013'ten bu yana Türkiye'de yaşayan ve bu yıl 26 Ocak'ta Fransa'ya insani vize başvurusunda bulunmak için İstanbul'a giderken tutuklanan İranlı serbest gazeteci Kaveh Taheri, sınır dışı edilen BBC muhabiri Marc Lowen ve Fransız gazeteci Raphael Boukandoura gösterildi.

Kararda, yabancı gazeteci ve Hristiyan papaz ve misyonerlerin "kanıtlanmamış ulusal güvenlik gerekçeleriyle ve usul güvencelerine saygı gösterilmeksizin” sınır dışı edilmeleri kınandı. Türkiye'den "N-82 ve G-87 idari güvenlik kodlarını kullanmayı derhal durdurması, bağımsız yargı denetimine tabi gerekçeli bireysel kararlar vermesi ve keyfi olarak sınır dışı edilen kişilerin geri dönüşüne izin vermesi" istendi.