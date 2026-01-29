Üstel'den "görevden alma" algı operasyonu

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları ile Fatoş Ünal 'Juju' davası, UBP - YDP - DP Hükümeti içerisinde deprem etkisi yarattı.

YENİDÜZEN'in elde ettiği bilgilere göre Başbakan Ünal Üstel, apar topar ve sessiz sedasız İstanbul'a gitti; şu sıralar "Türkiyeli üst düzey isimlerle görüşmede olduğu" öğrenildi.

Üstel'in özellikle Başbakanlık bünyesindeki bazı üst düzey bürokratları, ayrıca eşine ait dilekçeyi onayladığı gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı İskan

Komitesi Başkanı Halis Üresin'i görevden alacağı ifade edildi.

Üstel'in bu adımlarla, yolsuzluk algısını yönetmeyi planladığı iddia ediliyor...

“Başbakan aradı, görevden alındığımı söyledi”

Öte yandan Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanı Halil Talaykurt, Ada TV’de katıldığı programda görevden alındığını açıkladı. “Başbakan aradı, görevden alındığımı söyledi” dedi.

Talaykurt, Üstel'in herhangi bir gerekçe sunmadığını, buna yasa gereği zorunlu olmadığını söyledi.