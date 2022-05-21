Üstel: “Yeni kapıların açılmasını gündeme getireceğiz”

Kıbrıs’ın kuzeyi ile güneyindeki giriş çıkışların sağlandığı geçiş noktalarında incelemelerde bulunan Başbakan Ünal Üstel, mevcut noktaların iyileştirilmesi ve geçişlerin rahatlaması, bunun yanında yeni geçiş noktalarının açılmasının gündeme getirileceğini kaydetti.

Kıbrıs’ın kuzeyi ile güneyindeki giriş çıkışların sağlandığı geçiş noktalarında incelemelerde bulunan Başbakan Ünal Üstel, bu çerçevede bu sabah ilk olarak en yoğun geçiş noktası olan Lefkoşa’daki Kermiya geçiş noktasında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Başbakan Ünal Üstel, ekonomiyi süratli bir şekilde canlandıracak en önemli noktalar olan geçiş noktalarını, en iyi şekilde iyileştirmek istediklerini ifade ederek, ziyaretler çerçevesinde alacakları bilgiler ışığında en süratli şekilde gerekli iyileştirmeleri yapacaklarını söyledi.

Üstel, amaçlarının; mevcut noktaların iyileştirilmesi ve geçişlerin rahatlaması, bunun yanında yeni geçiş noktalarının açılmasının gündeme getirilmesi olduğunu kaydetti.

Başbakan Ünal Üstel, Kermiya geçiş noktasında yaşanan sorunlar ve alınması gereken önlemler ile ilgili Lefkoşa Polis Müdürü Ahmet Beşerler’den bilgi aldı. Üstel’e, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, milletvekilleri ile Dışişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı yetkilileri de eşlik etti.

Beşerler: “Metehan’dan günde ortalama 13 bin geçiş var”

Beşerler, Kermiya-Metehan geçiş noktasının ülkenin en yoğun sınır kapısı olduğunu ifade ederek, günlük ortalama 13 bin geçiş yapıldığını söyledi.

Buradaki geçişlerin sayısının Ercan’ın üzerinde olduğunu ifade eden Beşerler, vatandaşların bazen geçişlerde sorunlar yaşadığını, bunun sebebinin, KKTC üç yoldan hizmet verirken, Kıbrıs Rum yönetiminin tek yol üzerinden hizmet vermesi olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Rum yönetiminin seyrüseferleri sadece bu kapıda çıkarmasının da yoğunluğu artırdığını ifade eden Beşerler, bu hizmetin başka kapılarda da verilmesi durumunda yoğunluğun azalacağına inanç belirtti.

Beşerler, personel sıkıntıları olduğunu, 19 yıldır hizmet veren kapıda yorgunluklar olduğunu, teknik altyapı, park yeri gibi sıkıntılar yaşandığını ancak yine de Güneyde sıkışıklık yoksa KKTC’den giriş ve çıkışların 10-15 saniyede yapıldığını söyledi.

Üstel: “Yoğunluğun azaltılması için girişimler yapacağız”

Başbakan Ünal Üstel de, yeni hükümet kurduklarını belirterek, bu çerçevede ilk ziyaret etmek istediği yerlerden birinin geçiş noktalarının olduğuna işaret etti.

Üstel, vatandaşların kapılardan daha rahat geçmesi, modern bir geçiş noktası için çalışma yapacaklarını, Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile istişare edip, yoğunluğun azaltılması için de girişimler yapılacağını söyledi.

Ekonomiyi süratli bir şekilde canlandıracak en önemli noktaların geçiş noktalarının olduğunu, o yüzden kapıları iyileştirmek istediklerini ifade eden Üstel, personel, altyapı ve teknik teçhizatları, aldıkları bilgiler doğrultusunda iyileştireceklerini kaydetti.

Başbakan Ünal Üstel, bugünkü inceleme temasları programı kapsamında Lefkoşa’da Ledra Palas Giriş Noktası ve Lokmacı geçiş noktasını ziyaret etti.

Üstel, öğleden sonra da Mağusa İlçesinde de Beyarmudu, Akyar ve Derinya geçiş noktalarını ziyaret edecek.