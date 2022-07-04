Üstel: “Yakıt sıkıntısı yok, haberler abartılı… 2 jeneratör yarın devreye giriyor”

KKTC’ye Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel, gece yarısından bu yana devam eden elektrik kesintileriyle ilgili 16 saatlik sessizliğini bozdu.

Üstel, Teknecik Elektrik Santralı’ne düzenli akaryakıt temini yapıldığını söyledi, Türkiye’den gönderilen 50 megawatt gücündeki iki adet jeneratörün de yarın devreye gireceğini ifade etti.

Akaryakıt İhalesini alan firmanın ihaleden çekilmesi ile kısa süreli bir sıkıntı yaşadığını, ancak kısa sürede onun da aşıldığını iddia eden Üstel, ilgili firmalardan yakıt temininin düzenli yapıldığını ve Teknecik Elektrik Santralı’nın 1 yıllık akaryakıt temini için uluslararası ihaleye çıkılacağını açıkladı.

Elektrik konusunda “bazı odakların abartılı haberlerle toplumu germeye ve kaos çıkarmaya çalıştığını” iddia eden Üstel, Teknecik Elektrik Santralına düzenli olarak yakıt geldiğini söyledi.

Üstel, Teknecik Elektrik Santralının bir yıllık gereksinin karşılığı olan 200 bin 000 Metrik Ton akaryakıt temin edilmesi için Merkezi İhale Komisyonu üzerinden uluslararası yakıt alımı ihalesine çıkılacağını kaydetti.

İki jeneratör yarın sisteme dahil ediliyor

Üstel, Türkiye’den gelen toplam 50 megawatt gücündeki iki jeneratörün test çalışmalarının bugün yapıldığını ve yarın sisteme dahil edileceğini belirterek, “Daha önce 10 gün demiştik ama daha erken bir sürede 50 megawattlık elektrik enerjisi yarın devreye giriyor. Ayrıca mevcut arızaların giderilmesi için süratle çalışılıyor” dedi.

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