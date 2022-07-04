Elektrikte kesintiler arttı!

KIB-TEK, bugün ülke genelinde üretim yetersizliğinden kaynaklı olarak 2'şer saatlik dönüşümlü kesintiler yapılmaya başlandığını duyurdu.

Açıklamada bölge ve saatlere ilişkin bilgi verilmedi. Özellikle dün geceden bu yana, hemen her bölgede devam eden kesintiler tüketicileri bezdirdi.

KIBTEK’ten yapılan açıklama şöyle:

*GENEL KESİNTİ UYARISI*

Değerli Tüketicilerimiz, 04.07.2022 tarihinde KKTC genelinde üretim yetersizliğinden kaynaklı olarak 2'şer saatlik dönüşümlü kesintiler yapılmaya başlanmıştır.