Elektrik krizi: Yakıtın Perşembe gelmesi bekleniyor, santrallerin kurulumu öne çekiliyor

“Üretim yetersizliğinden kaynaklı” olduğunu açıkladığı elektrik kesintilerine gece yarısı yapılan ‘beklenmedik’ bir duyuruyla devam eden Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), bu sabah yaptığı duyuruda ise ülke genelindeki kesintileri “1’er saatten; 2’şer saate” çıkarttığını açıkladı.

Vatandaşın sosyal medyadan isyan ettiği kesintilerin, kurumun açıkladığı saatlerden çok daha uzun sürdüğü gözlemlenirken, sorunun başlarda AKSA’daki bakımdan kaynaklandığı, ardından Teknecik Elektrik Santrali’ndeki akaryakıt eksikliğine evirildiği öğrenildi.

Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre Teknecik’teki yakıt bitti, santraldeki üretim durdu.

Yakıtın Perşembe gelmesi bekleniyor

KIB-TEK Yönetim Kurulu’na yakın kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, hükümetin, kamu ihale yasasını çiğneyerek getirtmeye çalıştığı yakıtın adaya Perşembe günü ulaşması bekleniyor.

Termik santrallerin kurulumu öne çekiliyor

Türkiye’den gelen iki termik santralin kurulumunun ise öne çekildiği, bayram öncesinde Çarşamba veya en geç Perşembeye devreye girmesinin planlandığı, kesintilerin ise önümüzdeki günlerde de süreceği öğrenildi.

KIB-TEK Genel Müdür Vekili Kamil Direl’in YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamasında “Akaryakıt 3-5 gün içinde gelecek, gelene kadar kesintiler devam edecek” derken, BRT’ye yaptığı açıklamasında ise “yakıtın gelmesi 10 günü bulabilir” ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Öte yandan KIB-TEK’in bağlı olduğu Maliye Bakanı Sunat Atun başta olmak üzere konunun muhatabı olan siyasi ve bürokratların tümünün telefonlarını kapattığı ya da cevap vermediği gözlemlendi.

Direl: Gece yarısı yaşanan kesintinin sebebi AKSA, sabahkinin ise akaryakıt

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan KIB-TEK Genel Müdür Vekili Kamil Direl, gece yarısı yaşanan kesintinin AKSA’dan kaynaklı olduğunu belirtirken, bu sabah itibariyle başlayan kesintilerin akaryakıt sıkıntısından dolayı meydana geldiğini ifade etti.

“AKSA, kurumdan daha fazla üretim yapar noktaya geldi, bu nedenle jeneratörlere bakım yapıldı”

Direl, elektrik üretiminin arttığını, AKSA’nın kurumdan daha fazla üretim yapar noktaya geldiğini, bu nedenle dün gece şirketin jeneratörlerine bakım yapıldığını ve kesintinin yaşandığını söyledi.

“Akaryakıt 3-5 gün içinde gelecek, gelene kadar kesintiler devam edecek”

Bu sabah itibariyle yaşanan kesintilerin ise akaryakıt yetersizliğinden kaynaklandığını aktaran Direl, Bakanlar Kurulu’nun yakıt teminine ilişkin Yasa Gücünde Kararname yayınladığını, yakıtın 3 ila 5 gün içerisinde ülkeye gelmesinin beklendiğini kaydetti.

Direl, soru üzerine “akaryakıt gelene kadar kesintilerin devam edeceğini” de belirtti.

Hükümet, kamu ihale yasasını “çiğneyerek” yakıt getiriyor

Bakanlar Kurulu, Resmi Gazete’de “KIB-TEK’in yapacağı akaryakıt alımlarında (akaryakıt ve deniz taşımacılığı) kamu ihale yasası kurallarının altı aylık bir süre için uygulanmamasına ilişkin yasa gücünde kararname” yayımlamış durumda.

“Talep ettik, bulamadık”

Kararnameye göre, “temin edilecek yakıtın talep edilmesine rağmen bulunamadığı” ifade ediliyor.

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre hükümet bu kapsamda, İçkale Sosyal Hizmetler Taş. İnş. Gıda Tur. Oto San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Alkagesta Ltd. isimli şirketlerden yakıt temin edilmesine karar verdi.