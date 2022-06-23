Üstel ‘su tankeri’ çağrısı yaptı

Yeniden alevlerin yükseldiği Mersinlik bölgesindeki yangın alnına giden “Başbakan” Ünal Üstel, “acil su tankerine ihtiyaç var” çağrısı yaptı.

Başbakan olarak görevlendirilen Üstel, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu’ndan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Üstel, bölgede çok acil su tankerlerine ihtiyaç olduğunu belirterek, su tankeri olan vatandaşlara bölgeye gitmeleri çağrısı yaptı.