Üstel: “İnşallah yarın enkaz altındaki çocuklarımıza ulaşacağız”

Başbakan Ünal Üstel, Adıyaman’daki çalışmalara ilişkin Ercan’da basın açıklaması yaptı, Adıyaman’daki enkaza sadece Kıbrıs’tan giden ekiplerin müdahale ettiği yönündeki söylemleri reddetti.

“Depremde hayatını kaybeden milletimizin insanına başsağlığı diliyoruz” diyen Üstel, spor müsabakaları için Türkiye’ye giden öğrencilerin bir kısmının Kahramanmaraş’a, bir kısmının ise Adıyaman’a gittiğini belirtti.

Üstel, Maraş’taki kafilenin Mersin konsolosu tarafından güvenli yerlere götürüldüğünü ve yarın yurda dönmelerinin beklendiğini söyledi.

Adıyaman’da ise bir süre jandarma ekiplerinin yıkılan otel enkazında çalışma yürüttüğünü, saat 16.30’dan sonra ise bölgede makinelerin çalışmaya başladığını iddia eden Üstel, Kıbrıs’tan bölgeye arama kurtarma ekipleri ve aile yakınlarını gönderdiklerini anımsattı.

“Çalışmalar devam ediyor” diyen Üstel, “Otelden 4 kişi çıkarıldı. Çalışmalara takviye için gemi ile 30 profesyonel ve 7 gönüllü gönderdik. 6-7 saat sonra onlar da Adıyaman’da olacak. İnşallah yarın enkaz altında olan çocuklarımıza ulaşacağız ve güzel haberleri ailelerimizle paylaşacağız” şeklinde konuştu.