Usta sanatçı Haldun Dormen entübe edildi

Enfeksiyon nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören 97 yaşındaki usta sanatçı Haldun Dormen'in entübe edildiği duyuruldu.

Oyuncunun oğlu Ömer Dormen, sosyal medya hesabındaki paylaşımında yoğun bakımda tedavisi süren Haldun Dormen'in solunumunun daha iyi desteklenebilmesi amacıyla bugün entübe edildiğini açıkladı.

Babasının bu süreci de atlatacağına inandıklarını ifade eden Ömer Dormen, önümüzdeki günlerde iyi haberler paylaşma umudunu ifade etti ve "Dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

Devlet sanatçısı unvanına sahip olan Haldun Dormen, bu yıl sanat yaşamının 72. yılını kutluyor.

7 Ocak'ta Haldun Dormen'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Kontrol amaçlı olarak bulunduğum hastanede, tedavim olumlu yönde seyretmektedir. Süreç, kıymetli doktorlarımın yakın takibi ve özeniyle devam etmektedir

"İlginiz ve güzel dilekleriniz için hepinize candan, gönülden teşekkür ederim. Lütfen yeni yıl dileklerinizin başına sağlığı koyunuz. Hepinizi kucaklıyorum."

Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında önemli izler bırakan Haldun Dormen, 5 Nisan 1928'de Mersin'de doğdu.

Dormen, Galatasaray Lisesi ile Robert Kolej'deki eğitiminin ardından ABD'de üniversiteye gitti ve tiyatrolarda çalıştı.

Türkiye'ye 1954'te dönen sanatçı, Beyoğlu'nda Erol Günaydın, Nisa Serezli, Metin Serezli ve Erol Keskin ile Cep Tiyatrosu'nu kurdu.

Dormen Tiyatrosu'nu ise 1957'de kurdu.

Dormen, 1959'da halkla ilişkiler alanında dünyaca tanınan bir isim olan Betül Mardin ile evlendi, sekiz yıl süren bu evliliğinden Ömer adlı bir oğlu dünyaya geldi.

Dormen, 1990'lı yıllarda Hacettepe Üniversitesi tarafından Onursal Bilim Doktoru unvanına layık görülmüş, Türkiye'de ve uluslararası alanda birçok festivalden onur ödülü almıştı.