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Üst Kurul kararları yarına kaldı

Üst Kurul kararları yarına kaldı

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu toplantısının halen devam ettiği ve kurul kararlarının yarın açıklanacağı duyuruldu.

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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu toplantısının halen devam ettiği ve kurul kararlarının yarın açıklanacağı duyuruldu.

Açıklama şöyle:

Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nun toplantısı halen devam etmekte olup kurul kararları yarın sabah açıklanacaktır.

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