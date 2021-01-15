Üst Kurul kararları yarına kaldı
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu toplantısının halen devam ettiği ve kurul kararlarının yarın açıklanacağı duyuruldu.
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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu toplantısının halen devam ettiği ve kurul kararlarının yarın açıklanacağı duyuruldu.
Açıklama şöyle:
Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nun toplantısı halen devam etmekte olup kurul kararları yarın sabah açıklanacaktır.
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Etiketler : Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu