Üst Kurul-  Bakanlar Kurulu zıtlaşması mı?

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun geçtiğimiz hafta aldığı kararların uygulamasına Başbakanlık'ın engel olduğu öne sürüldü. Kararların yürürlüğe girmemesi için Başbakan'ın karar metinlerini Resmi Gazete’de yayınlatmadığı iddia edildi. Sağlık Bakanı Ali Pilli'ye "Bu kararları yeni haftada değiştir" diye baskı geldiği öne sürülürken Resmi Gazete'de kararların yayınlanmadığı görüldü. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken Sağlık Bakanı Pilli de sessizliğini korudu.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun geçen hafta aldığı ve bugün uygulamaya girmesi gereken kararlar arasında birçok sektörün gece 21.00’den sonra kapatılması yer alıyordu. Kararların bugün Resmi Gazete’de yayınlanıp yayınlanmayacağı bilinmiyor

İşte Resmi Gazete’de yayınlanması beklenen ve geçtiğimiz hafta alınan kararlar:

“1- 28 Aralık 2020 tarihinden itibaren saat 21.00’den sonra cafe, restoran, pastane, bet ofisi, kuaför salonu, güzellik merkezi, masaj salonu, spor salonu, pide salonu, simitçi, berber salonu alanlarındaki faaliyetlerin durdurulmasına karar verilmiştir. Ancak 21.00’den sonra yalnızca paket servis hizmetlerinin açık kalması uygun görülmüştür.

2- Meyhane, bar, club ve benzeri eğlence yerlerinin kapatılma kararının 04 Ocak 2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

3- Daha önce yılbaşı ve eğlence programları ile ilgili aldığımız kararın yinelenme ihtiyacı gerekli görülmüştür. Şöyle ki; sokakta ve kapalı alanlarda yapılacak yılbaşı vb. her türlü eğlence faaliyetlerinin yapılmamasına ayrıca iş yeri açılış amacıyla düzenlenen törenlerin de 04.01.2021 tarihine kadar yapılmamasına karar verilmiştir.

4- Taşımacılık sektörü ile ilgili karar yeniden değerlendirilerek, otobüs, minibüs, taksi vb. taşımacılık yapan araçların şoför yanlarına yolcu almamaları, otobüs ile minibüslerde yolcuların şoför koltuğunun bir arka koltuğunu boş bırakacak şekilde oturma düzeni ile yolcu taşımaları uygun görülerek daha önce alınan kararın bu yönde tadil edilmesine karar verilmiştir.

5- Resmi Gazete’de yayınlanan ve daha önce de bildirilen ülkemize düzenlenecek charter sefer, özel uçak, tarifeli sefer ve gemi yolu ile ülkemize giriş yapmak amacıyla 3 gün ve daha kısa süreli karantinasız girişlerin durdurulması ile ilgili kararın süresiz olarak uzatılmasına karar verilmiştir.

6- BM, AB, İngiliz Üsleri, Ara Bölge ve Barış Gücü çalışanlarının sınır kapılarından son bir hafta içinde yapılmış negatif PCR testlerini belgelemeleri kaydı ile geçişlerine izin verilmesi uygun görülmüştür.”

