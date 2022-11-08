Usar İncirli: Daha iyi bir Lefkoşa için tam zamanı şimdi!

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Sıla Usar İncirli, CTP’nin yerel yönetimlerdeki tecrübelerini Lefkoşa’ya da taşıyacaklarını ve daha yaşanabilir, Avrupa standartlarında bir başşehir yaratacaklarını söyledi.

LTB Başkan adayı Sıla Usar İncirli, geçtiğimiz günlerde KKTC Fenerbahçeliler Derneği’ni ziyaret ederek görüş alış verişinde bulundu.

Dernek Yönetim Kurulu ile toplantı yapan Sıla Usar İncirli, kendisine gelen davet üzerine daha sonra da dernek binasında Fenerbahçe maçını üyelerle birlikte izledi. Sıla Usar İncirli’ye ziyaretinde Girne milletvekili ve Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Lefkoşa milletvekili Devrim Barçın ile partililer eşlik etti.

“LTB’NİN KÖTÜ GÜNLERİ, ÇALIŞANLARDA TRAVMA OLARAK KALDI”

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin geçtiğimiz yıllarda çok acı tecrübeler yaşadığını ifade eden Sıla Usar İncirli, o günlerin çalışanlarda travma olarak kaldığını söyledi.

Yerel yönetimlerin kötü yönetilmesi halinde neler olabileceğini LTB örneğinde gördüklerini kaydeden Sıla Usar İncirli, kimsenin o günlere geri dönmek istemediğini belirtti.

Bugüne kadar CTP’nin devraldığı belediyelerin batak durumda olduğunu ancak bu belediyelerin CTP yönetimine geçtikten sonra borcun sıfırlanıp kasanın dolduğunu ifade eden Sıla Usar İncirli, “CTP’li belediyeler mirasyedi hovardalığında kaynakları harcamaz, popülizm yapmaz, hizmet odaklı çalışır, şehrin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışır ve çalışanların da haklarını korur” dedi.

“KURUM SAĞLAMSA, ÇALIŞAN ENDİŞE DUYMAZ”

CTP olarak belediyelerin gelir gider dengesi hakkında çok titiz davrandıklarının altını çizen Sıla Usar İncirli, LTB’nin de şu an borçlu durumda olduğunu ve iyi bir mali yapının olmadığını belirtti.

Kendileri için yerel yönetimlerde önceliğin kurumu güçlü olarak ayakta tutmak olduğunu dile getiren Sıla Usar İncirli, “Kurumu sağlam tuttuğumuzda çalışanın herhangi bir endişesi de olmaz” dedi. Mevcut personelleri işten çıkarma gibi bir durumun kesinlikle söz konusu olmayacağını vurgulayan Sıla Usar İncirli, belediyenin hizmetlerini çeşitlendirmek suretiyle gelirlerini de artıracaklarını söyledi.

LTB’nin şu anda batmayan ama aynı zamanda da çıkmayan bir görüntüde olduğunu ifade eden Sıla Usar İncirli, “Sadece personelin maaşları ödeniyor ve çöpler toplanıyor. Şehir yaşamını etkileyen icraatlar yapılmıyor” dedi.

“DAHA İYİ BİR LEFKOŞA MÜMKÜN, BAŞARACAĞIZ”

“Daha iyi bir Lefkoşa mümkün ve biz bunu başaracağız” diyen Sıla Usar İncirli, gurur duyulacak, turistler geldiğinde yüzlerinin kızarmayacağı bir şehre sahip olunması gerektiğini, bunun da iyi yönetimle mümkün olabileceğini vurguladı. LTB’nin tanınmış bir kurum olmasına da değinen Sıla Usar İncirli, “AB’ye müracaat edilecek ve fonlardan yararlanılacak. Türkiye Cumhuriyeti’ne projeler sunulması halinde destek ve kaynak sağlayabilir. Türkiye’deki yerel yönetimlerle de işbirliği kurulabilir. Bizim yerel yönetimler konusunda çok birikmiş tecrübemiz var ve bunu Lefkoşa’ya da taşıyacağız. Bu sayede de kendi öz kaynaklarımızla yatırım yapabileceğiz” ifadelerini kullandı.

ÖZDAMAR: GEÇMİŞTE YAPILAN YANLIŞ SEÇİMLERİN NELERE MAL OLDUĞUNU GÖRDÜK

Görüşmede söz alan KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Toykan Özdamar, kendisinin de bir LTB çalışanı olduğunu söyledi, geçmişte belediyenin yaşadığı kötü günleri hala hafızalarında tuttuklarını ifade etti. Özellikle 2010’lu yıllarda yaşanan olumsuzlukları dile getiren Özdamar, “Sütten ağzımız yandığı için yoğurdu üfleyerek yiyoruz” dedi. Doğru kararlar vermek istediklerinin altını çizen Özdamar, geçmişte yapılan yanlış seçimlerin nelere mal olduğunu hep birlikte görüp yaşadıklarını anlattı. LTB’nin Kıbrıs Türk toplumunun dışa açılan tek kapısı olduğunu ifade eden Özdamar, Sıla Usar İncirli için “Çalışmalarınızda ve kariyerinizde bu ülkeye çok büyük izler bıraktınız. Babanızın da bu ülkeye yaptıkları hepimizin malumudur. İnşallah sizi Belediye Başkanı olarak görürüz ve Lefkoşa’mıza güzel hizmetler verirsiniz” şeklinde konuştu.