“Üretim, enflasyonu önlemede en önemli etken”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi, geçtiğimiz hafta Maraş Bölgesi'nde meydana gelen hortum nedeniyle seraları zarar gören üreticileri ziyaret etti.

Seracılar Birliği Başkanı Veli Bayır ve diğer üreticilerle bir araya gelen CTP heyeti, doğal afet nedeniyle meydana gelen zararlarla ilgili bilgi aldı.

Üreticilerin sorunlarını dinleyen CTP heyeti, üretimin enflasyonu önlemede en önemli etken olduğuna vurgu yaptı.

Üretimdeki teşviklerin yetersizliğinden yakınan üreticiler, hükümetin fide başına sadece 1 TL teşvik ödediğinden yakındı. Üreticiler, seracıların doğal afetler nedeniyle riskli iş yaptıklarına vurgu yaptılar.

Ziyarette CTP heyetinde, milletvekilleri Teberrüken Uluçay, Erkut Şahali, Şifa Çolakoğlu ile CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçesi Başkanı ve Gazimağusa Belediyesi Meclis üyesi Mine Karaca yer aldı.