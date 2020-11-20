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Üretici ve hayvancıların Tarım ve Hayvancılık Dairelerine başvurmaları istendi

Üretici ve hayvancıların Tarım ve Hayvancılık Dairelerine başvurmaları istendi

Hortum, rüzgar, dolu  ve şiddetli yağışlardan  zarar gören üretici ve hayvancıların yarın 08.00-14.00 saatleri arasında  Yenierenköy ve Girne’deki Tarım ve Hayvancılık Dairelerine başvurmaları istendi.

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Hortum, rüzgar, dolu  ve şiddetli yağışlardan  zarar gören üretici ve hayvancıların yarın 08.00-14.00 saatleri arasında  Yenierenköy ve Girne’deki Tarım ve Hayvancılık Dairelerine başvurmaları istendi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada,  Genel Tarım Sigortası Fonu kapsamında olan patates üretim alanları, bağ alanları, narenciye alanları, sera, muz üretim alanları zarar gören üreticilerin, yarın 08.00-14.00 saatleri arasında Yenierenköy Tarım Dairesi’ne ve Girne Tarım Dairesi’ne başvurmaları istendi.

Genel Tarım Sigortası Fonu kapsamında olan ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların telef olan büyükbaş ve küçükbaş hayvanları, yıkılan hayvan barınakları (ahır, ağıl) ve zarar ziyanları ile ilgili olarak da aynı saatlerde Yenierenköy ve Girne’deki Hayvancılık Dairelerine  başvurmaları gerektiği kaydedildi.

Bakanlığa bağlı Tarım Dairesi ve Genel Tarım Sigortası Fonu yetkililerinin, bugün yaşanan doğal afetlerden  zarar gören Yenierenköy, Yeşilköy, Sipahi, Gelincik ve Ziyamet köylerinde incelemelerde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Girne bölgesinde meydana gelen hortum sonrasında  zararların  oluştuğunun  tespit edildiği ifade edildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, üreticilerin zarar ziyanını karşılamak için ilgili dairelerin yarın hizmet vereceğini belirtti.

Bakan Oğuz  yaşanan doğal afetten  zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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