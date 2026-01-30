Üresin görevden alındı
Görevini kötüye kullanarak eşinin İskan Komitesi’ne yaptığı dilekçenin görüşüldüğü toplantıya katılıp, eşinin talebini onaylayan İskan Komitesi Başkanı Halis Üresin’in görevine son verildi. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Üresin’in yerine İskan Komitesi Başkanlığı görevine Bakanlar Kurulu kararıyla Akın Aktunç atandı.
Etiketler : Halis Üresin